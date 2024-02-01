Роднина о словах Медведевой про сексуализацию фигуристок: «Если эта тема есть, ее нужно обсуждать и принимать какие-то решения» | Источник: Sports.Ru

— Вслух мало кто говорит о проблеме сексуализации в фигурном катании. Давно не работаю тренером, и мне нечего добавить или разбавить ее мнение.

Вообще тема сексуализации существует по отношению женщин. Уже были в некоторых видах спорта громкие процессы, имею в виду в других странах. Если она есть, ее нужно обсуждать и принимать какие-то решения. Не в курсе всей этой истории, потому что поколение и требования поменялись.

Что касается моей карьеры, я не помню подобных случаев. Может, потому что я каталась в паре, а пара предполагает, что партнер всегда оберегает партнершу.

Откровение Медведевой не удивляет. Девушки взрослеют, и вместе с жизненным взрослением происходит переоценка того, что было и как это оценивалось. Действительно, на эту тему стали больше говорить. В первую очередь перестали стесняться.

Считаю, это хорошо, потому как мы должны понимать, что везде и во всем должны быть рамки: соблюдение правил, законов и совместной работы будет иметь положительный результат.

— Вы бы посоветовали быть тренерам-мужчинам быть скромнее с девушками?