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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Роднина о словах Медведевой про сексуализацию фигуристок: «Если эта тема есть, ее нужно обсуждать и принимать какие-то решения»

«Я прожила всю жизнь в сфере, где нас очень сильно сексуализируют. Даже мужчины-тренеры могут сказать: “Че, похудела? Сиськи меньше стали”, — заявила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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Роднина о словах Медведевой про сексуализацию фигуристок: «Если эта тема есть, ее нужно обсуждать и принимать какие-то решения» | Источник: Sports.Ru

— Вслух мало кто говорит о проблеме сексуализации в фигурном катании. Давно не работаю тренером, и мне нечего добавить или разбавить ее мнение.

Вообще тема сексуализации существует по отношению женщин. Уже были в некоторых видах спорта громкие процессы, имею в виду в других странах. Если она есть, ее нужно обсуждать и принимать какие-то решения. Не в курсе всей этой истории, потому что поколение и требования поменялись.

Что касается моей карьеры, я не помню подобных случаев. Может, потому что я каталась в паре, а пара предполагает, что партнер всегда оберегает партнершу.

Откровение Медведевой не удивляет. Девушки взрослеют, и вместе с жизненным взрослением происходит переоценка того, что было и как это оценивалось. Действительно, на эту тему стали больше говорить. В первую очередь перестали стесняться.

Считаю, это хорошо, потому как мы должны понимать, что везде и во всем должны быть рамки: соблюдение правил, законов и совместной работы будет иметь положительный результат.

— Вы бы посоветовали быть тренерам-мужчинам быть скромнее с девушками?

— Дело в том, что и девушки стали другими. Поэтому здесь должно быть обоюдно — внимание и ответственность к тому, что происходит, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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