Роднина о словах Медведевой про сексуализацию фигуристок: «Если эта тема есть, ее нужно обсуждать и принимать какие-то решения»

— Вслух мало кто говорит о проблеме сексуализации в фигурном катании. Давно не работаю тренером, и мне нечего добавить или разбавить ее мнение.
Вообще тема сексуализации существует по отношению женщин. Уже были в некоторых видах спорта громкие процессы, имею в виду в других странах. Если она есть, ее нужно обсуждать и принимать какие-то решения. Не в курсе всей этой истории, потому что поколение и требования поменялись.
Что касается моей карьеры, я не помню подобных случаев. Может, потому что я каталась в паре, а пара предполагает, что партнер всегда оберегает партнершу.
Откровение Медведевой не удивляет. Девушки взрослеют, и вместе с жизненным взрослением происходит переоценка того, что было и как это оценивалось. Действительно, на эту тему стали больше говорить. В первую очередь перестали стесняться.
Считаю, это хорошо, потому как мы должны понимать, что везде и во всем должны быть рамки: соблюдение правил, законов и совместной работы будет иметь положительный результат.
— Вы бы посоветовали быть тренерам-мужчинам быть скромнее с девушками?
— Дело в том, что и девушки стали другими. Поэтому здесь должно быть обоюдно — внимание и ответственность к тому, что происходит, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.