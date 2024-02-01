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12:11 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Галлямов заявил, что не примет олимпийскую медаль за командный турнир по почте

Спортсмен намерен приехать за ней в МОК.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Участник командного турнира фигуристов в составе российской команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине Александр Галлямов не намерен получать олимпийскую медаль по почте и планирует приехать за ней в Международный олимпийский комитет. Об этом Галлямов рассказал ТАСС.

«Если МОК хочет вручить нам медали (надеюсь, что их именно они вручают) за командный турнир, то я бы предложил им прислать нам официальное приглашение. Не знаю, как бы на это посмотрели другие ребята из нашего состава, но думаю, что мы с Настей [Мишиной] поехали бы в Лозанну для прояснения этой ситуации, все-таки ни одна переписка не заменит разговора глядя в глаза», — сказал Галлямов.

«В Европе очень любят российское фигурное катание, а с их способами и скоростью передвижения уверен, что и итальянцы, и французы, и немцы, и наши славянские братья — поклонники российского фигурного катания — подъехали бы, может быть, тогда бы обратили внимание на значение и развитие фигурного катания в России и для России. Мы бы организовали выездное заседание: наши болельщики, болельщики Алины Загитовой, Евгении Медведевой, перечислить всех не получится. Готовы Марка [Кондратюка] взять за свой счет, ему надо развеяться, Кузю (кот Галлямова — прим. ТАСС) брать не буду, чтобы он не устроил там сбор со швейцарскими кошечками», — отметил фигурист.

Галлямов подчеркнул, что намерен получить олимпийскую медаль лично. «Мы с Настей всегда уважали олимпийское движение в его оригинальном виде и всегда приезжали на любые мероприятия по первому приглашению. Принимать что-либо по почте или через третьих лиц я лично отказываюсь», — заявил Галлямов.

После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине. Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что юристы организации начали подготовку необходимых документов, чтобы оспорить это решение. В составе команды на Играх в Пекине выступали Валиева, Марк Кондратюк, Мишина и Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Первое место после пересмотра результатов заняла сборная США, второе — команда Японии.

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