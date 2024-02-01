«Команда адвокатов подвела Валиеву». ВАДА назвало виновных в дисквалификации Камилы

Британское издание The Times опубликовало выдержки из мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Официально этот 130-страничный документ будет опубликован не ранее чем через месяц, и сам по себе факт утечки конфиденциального документа, касающегося несовершеннолетней, мягко говоря, не красит служителей Фемиды из Лозанны.

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Тем не менее, если верить тому, о чем рассказано в The Times, жесткость приговора во многом становится понятна.

А самое громкое в рассекреченном документе — обвинение российской стороны в том, что она якобы знала о допинговом инциденте с Камилой до завершения командного турнире в Пекине-2022, но все равно выпустила Валиеву на старт.

Странности со сроками

Напомню, что в начале нынешней недели спортивный арбитраж обнародовал крайне жесткий приговор в отношении 17-летней звезды женского одиночного катания Камилы Валиевой. За положительный тест на кардиологический препарат триметазидин, сданный 25 декабря 2021 года, наша спортсменка получила четыре года дисквалификации и лишение десяти наград, завоеванных на крупных соревнованиях.

Это максимально возможное наказание для тех, кто нарушил антидопинговые правила в первый раз.

Многие люди из мира спорта, и не только россияне, высказывали недоумение по поводу столь категоричного вердикта в крайне неоднозначной ситуации. Ведь Камиле на момент нарушения было всего 15 лет, а триметазидин не дает фигуристам никакого преимущества. Кроме того, в деле были странности, связанные с исследованием допинг-пробы Валиевой.

Возможно, слив информации в The Times — это попытка судей оправдать чрезмерную жесткость приговора, которую признают даже те, кто не испытывает никакой симпатии к России и нашим спортсменам. Еще раз подчеркну, что достоверность всех приведенных цитат из британского издания не является абсолютной. Вполне вероятно, что часть информации искажена, взята из черновиков или вообще является плодом фантазии авторов публикации. Тем не менее приведенные сведения могут оказаться важны для понимания очень сложного дела, в результате которого наша сборная потеряла золото командного турнира Пекина-2022.

Сразу начну с самого вопиющего факта. The Times утверждает, что Камилу и ее представителей проинформировали о негативном результате пробы 6 февраля, а не по окончании командного турнира 8 февраля 2022 года (как заявлялось ранее). Напомню, что 6 февраля в Пекине состоялись прокаты коротких программ в рамках командника. Правда, они закончились в шесть утра по московскому времени (и пять утра по времени Лозанны), поэтому что-то предпринять в этот день в любом случае было нереально. А вот теоретическая возможность снять Валиеву с произвольной программы 7 февраля существовала. И почему этого не сделали (если официальные лица знали о возникшей ситуации) — огромный вопрос.

Напомню, что министр спорта России Олег Матыцин 11 февраля 2022 года заявлял следующее: «Информация о получении положительного результата исследования допинг-пробы поступила 8 февраля». Публиковался даже скан уведомления спортсменки от РУСАДА с этой датой. Тем не менее в британском СМИ утверждается, что российская сторона знала все на два дня раньше и выступать Валиевой якобы разрешило РУСАДА, затянувшее вопрос с ее временным отстранением. Впрочем, даже если такое и случилось в реальности (что вызывает большие сомнения), надо понимать, что у Федерации фигурного катания на коньках России была возможность заменить Камилу в заявке на произвольную программу «от греха подальше». Если этого не сделали, то либо проявили халатность, либо не обладали нужной информацией.

Адвокаты избрали странную тактику защиты?

ВАДА изначально отмечало, что не сомневается в виновности Валиевой. И на суде в качестве аргумента привело некую российскую медицинскую брошюру, в которой описываются плюсы использования триметазидина несовершеннолетними при серьезных тренировочных нагрузках. Истцы сообщили, что в 2020 году у Камилы якобы диагностировали «спортивное сердце» — особое кардиологическое состояние, при котором на фоне высоких нагрузок стенки желудочков и межжелудочковой перегородки становятся толще и в состоянии покоя у человека снижается пульс. Это не болезнь, но ситуация, требующая наблюдения и, возможно, профилактики гипертонии.

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То есть основания назначить девушке триметазидин, по мнению экспертов ВАДА, были. Но не для улучшения спортивных результатов, а по медицинским показаниям. Почему в таком случае на препарат не запросили медицинское заключение и он не был внесен в протокол допинг-контроля? Если подобное действительно имело место, это огромный просчет тех, кто отвечал за здоровье спортсменки. Хотя сложно представить, что опытные люди проявили такую беспечность в отношении одной из главных претенденток на олимпийское золото в составе нашей сборной. Да еще после всех допинговых разборок вокруг российской команды.

Также в The Times утверждается, что адвокаты Валиевой избрали очень странную тактику доказательств непредумышленного попадания допинга в организм юной спортсменки. По их версии, запрещенное вещество содержалось в десерте, приготовленном дедушкой и случайно зараженном препаратом предуктал, содержащим триметазидин. Это лекарство дедушка (в документе фигурирует его имя — Геннадий Соловьев, а также указывается, что он не кровный родственник Камилы, а отец бывшего друга матери спортсменки) якобы покупал без рецепта и употреблял, измельчая на кухне. А потом крошки лекарства случайно угодили в десерт.

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Напомню, что ранее звучала версия о «заражении» через немытый стакан, принадлежавший все тому же дедушке. В принципе, тема случайной передачи допинга от родственников популярна среди адвокатов по допинговым делам. И порой она срабатывает. Однако суд никогда не верит голословным утверждениям. Необходимо предъявить хоть какие-то документы — чеки, рецепты, выписки из медкарт… Судя по всему, ничего этого в суде сделано не было. Более того, сам дедушка не участвовал в заседании даже по видеосвязи. Ну и то, что человек принимает совсем неочевидное лекарство без назначения врача, очень подозрительно. Вполне вероятно, что неубедительная аргументация и оттолкнула арбитров. Ведь даже в случае полного признания вины Камиле полагалось смягчение приговора минимум на год. А тут за употребление запрещенки без умысла улучшить результаты она получила по верхней планке.

Заслуженно заработала все свои награды

«История, которая была представлена суду и нам, — это десерт, приготовленный ее дедушкой. Никто в это не поверил, — заявил в эфире The Sports Ambassador генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. — Не было доказательств, подтверждающих эту теорию. В результате адвокаты Валиевой подвели спортсменку, не сумев доказать источник субстанции. Они не предоставили ничего, что заслуживало бы доверия. Как итог — спортсменка получила максимальное наказание из-за отсутствия весомых доказательств».

Напомню, что в состав суда входили три арбитра: британец Джеймс Дрейк (председатель), американец Джеффри Мишкин (выбран стороной обвинения) и француз Матье Мезоннев (выбран российскими представителями). Интересы ВАДА на процессе представляли швейцарские юристы, РУСАДА защищал британец Грэм Артур.

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Имена адвокатов Валиевой и ISU были засекречены в связи тем, что дело объявлено конфиденциальным (хотя известно, что нашу фигуристку представляла российская юридическая компания, ранее работавшая с Паралимпийским комитетом России). Как пишет The Times, часть коллегии арбитров согласилась с тем, что Камила не пыталась добиться неспортивного преимущества намеренно. Кроме того, четырехлетняя дисквалификация для столь юной спортсменки, по их мнению, является «жестоким и непропорциональным наказанием». Тем не менее приговор все равно почему-то получился максимально суровым.

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Тем временем на улицах Москвы появились баннеры в поддержку юной фигуристки. Кроме того, посты в поддержку Камилы опубликованы в соцсетях правительств регионов России. «Давайте вместе поддержим спортсменку, которая упорно тренировалась с трех лет и заслуженно заработала все свои награды!» — говорится в сообщении телеграм-канала властей Ярославской области. Такие же сообщения есть в соцсетях Чувашской Республики, Республики Саха, Брянской и Белгородской областей, Севастополя и других территорий. Также со словами поддержки выступил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

— Ходил на допрос, участвовал в процессе по видеосвязи и готов и дальше делать все, чтобы правда была найдена, — написал специалист в соцсетях. — Я не понимаю, как это вещество попало в пробу Камилы, я точно знаю, что никто из нас не мог посоветовать принять нашему спортсмену допинг. Мы много лет провели вместе, я получал огромное удовольствие от нашей совместной работы, мы сделали столько запоминающихся образов и постановок и, уверен, сделаем еще. Знай, что моя поддержка всегда с тобой. Я постараюсь помочь всем, чем смогу. Также хочется верить, что в твоей жизни еще будет Олимпиада и справедливость восторжествует!