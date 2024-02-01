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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кастерова о бане Валиевой: «Величайшая российская спортсменка, выигравшая золото для себя и команды, стала жертвой большой игры взрослых дядек»

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на 4 года за допинг. Ее результаты на Олимпиаде-2022 были аннулированы, из-за чего российским фигуристам присудили бронзу командного турнира вместо золота.
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Кастерова о бане Валиевой: «Величайшая российская спортсменка, выигравшая золото для себя и команды, стала жертвой большой игры взрослых дядек» | Источник: Sports.Ru

Телеведущая Анна Кастерова поделилась мыслями о ситуации вокруг фигуристки.

«Тебе 15, весь мир у ног твоего таланта. Мы говорим о величайшей российской спортсменке Камиле Валиевой, которая выиграла золото для себя и своей команды, которая в таком юном возрасте и будучи в статусе “защищенного лица” стала жертвой большой игры взрослых дядек.

И давайте теперь пробовать разбираться в том, кто виноват, кто что сказал, что справедливо и что честно, где добро и где зло, системах и интересах таких народных и международных организаций, как ОКР, РУСАДА, WADA, МОК, CAS TAS, но сейчас речь не о них, речь о Валиевой и ее силе духа, перед которой любой этот дядька в итоге снимет шляпу.

Верь в себя, человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать, больше, чем тот, к кому успех приходит сразу. Тебе 17, весь мир у ног твоего таланта, а теперь и опыта.

И я, кстати, пишу этот текст под допингом, во мне 1,0 Cosmopolitan«, — написала жена нападающего “Питтсбурга” Евгения Малкина.

? Валиеву дисквалифицировали на 4 года за допинг, России досталась бронза командника. Как это было.

Раскрыты детали суда по Валиевой: защищались десертом от деда, арбитры посчитали Камилу честной.

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