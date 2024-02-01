Навка обратилась к Валиевой после дисквалификации

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. Олимпийский комитет России в ответ на вердикт CAS по делу Валиевой заявил, что «российскому спорту была объявлена война». Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что категорически не согласна с решением CAS.

«Невероятно крутая, сильная, наша чемпионка, дорогая Камила! Что я хочу тебе сказать, в 17 лет жизнь только начинается, а это просто очередная страница твоей книги, которую тебе нужно пройти. У тебя все впереди, ты одна из немногих одаренных Богом, что просто не имеешь права сдаваться. Хочется пожелать тебе преодолеть эти препятствия, найти в себе силы, веру в свою мечту, желание идти к ней, а главное — на этом пути не ожесточиться и остаться такой же светлой и доброй. Уверена, что тебя ждет невероятная, многогранная и интересная жизнь. Со своей стороны мы, конечно же, поддержим тебя всем коллективом и ждем в наших шоу», — написала Навка в Telegram.