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12:57 (мск), источник: Sport24

Загитова страстно танцевала с манящим вырезом, а потом захотела превратиться в животное. Медведева была рядом

Приключения фигуристок в Китае.

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Загитова страстно танцевала с манящим вырезом, а потом захотела превратиться в животное. Медведева была рядом | Источник: Sport24

Популярные российские фигуристы продолжают турне по Китаю. В городе Чэнду, куда наши звезды прибыли для участия в ледовом шоу, ребята посетили «Панда-парк».

Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева облачились в рабочие костюмы, чтобы поухаживать за животным-символом Поднебесной.

«Ребят, ничего необычного, просто я в Чэнду, приехала в “Панда-парк”. У меня интересный прикид сегодня — самый модный лук в моей жизни.

Я встала в 6:30 утра для того, чтобы посмотреть на панд и убрать за ними фекалии. Потому что за все нужно в этой жизни платить.

Но я не расстраиваюсь, потому что говорят, что они не пахнут», — сказала Загитова на одном видео.

«За время, которое я провела в парке, я поняла, кем я хочу быть», — подписала Загитова ролик, где панда беззаботно лежала на бревне. А фигуристка выразила желание тоже побыть таким животным.

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Туктамышева и Медведева тоже активно радовались общению с животными. В один момент, чтобы Лизе было проще наблюдать за пандами, ее посадил на плечи мужественный олимпийский чемпион, фигурист Никита Кацалапов.

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Накануне Загитова эффектно станцевала на улице в вечернее время.

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Но куда более ярким вышел у фигуристки другой ролик, где она танцует под композицию Super Bass тринидадской певицы Ники Минаж.

На видео Алина была одета в дерзко-вызывающий топ красного цвета с большим вырезом на груди и темно-серые джинсы. Хореография вышла эффектной.

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А вечером олимпийская чемпионка вновь отправилась гулять по городу. На этот раз Алина сияла в коротком кожаном топе — сфотографировалась на эскалаторе и отведала местной кухни. Приятного аппетита!

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
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