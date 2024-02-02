На фоне дела Валиевой WADA показало доклад о детском допинге. Больше всего анонимных доносов — из России!

Похоже, это взволновало не только Россию, но и WADA. За несколько дней до публикации решения по делу Валиевой агентство представило доклад Operation Refuge («Операция убежище» — Sports.ru). Он посвящен распространению допинга среди несовершеннолетних, причем фокус — не на санкциях, а на помощи детям и их окружению.
Важно: работа над докладом стартовала еще в 2021-м, до дела Валиевой. Еще тогда WADA обеспокоилось, что количество допинговых случаев среди детей увеличивается, а далеко не все национальные агентства относятся к проблеме серьезно. Но уже в самом тексте появляется дело Камилы как главный индикатор, вот цитата:
«Огромное внимание мировых медиа к положительной пробе, которую сдал один из участников зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, показывает, что несовершеннолетние сталкиваются с невероятным давлением после допинг-кейсов на международных соревнованиях. А также, этот случай привел к тому, что в виде спорта был изменен минимальный возраст допуска к таким соревнованиям».
Так что нового удалось узнать WADA?
Попавшиеся на допинге дети-спортсмены жалуются на изоляцию и осуждение окружающих
Основная часть доклада — анонимные интервью со спортсменами и их окружением. Там есть пронзительные монологи, например:
«Никто — ни тренер, ни друзья по команде, ни даже родители — не помогали и не сочувствовали мне после того, как я сдал (а) положительную пробу. Родители утешали меня тем, что это жизненный опыт, который сделает меня сильнее. Это было очень тяжелое время. Все обвиняли меня, а я винил (а) себя. Я всех подвел (а). Я очень старался (-ась), но все равно всех подвел (а)».
В некоторых интервью угадывается вид спорта (или несколько наиболее вероятных):
«Я росла и набирала вес, мое тело менялось. Тренер взвешивал меня четыре раза в день. Я чувствовала себя словно в тюрьме. Я постоянно хотела есть».
А отдельные ситуации напоминают жесткий психологический триллер:
«Мне было 15, когда я сдал (а) положительную пробу. Мне сказал об этом тренер, потом он еще много дней со мной не разговаривал. Я оставался (-ась) на спортивной базе еще несколько месяцев, но был (а) в тотальной изоляции. Я был (-а) так счастлив (-а), когда родители меня оттуда забрали домой. Но за несколько дней до этого мне стали звонить журналисты. Они хотели подробностей. Это была очень сложная для меня ситуация».
Есть и случаи расследования причастности тренеров и персонала. WADA не дает здесь полной статистики, но вот пример, когда наказали даже не тренера, а родителей несовершеннолетнего спортсмена.
«В ходе расследования мое национальное антидопинговое агентство выдвинуло обвинения и против одного из моих родителей. Они считали, что он (-а) участвовал в нарушении. Это был очень сложный момент для нашей семьи».
Самому юному дисквалифицированному всего 12 лет
Всего по статистике WADA с 2012 года на допинге попались 1416 несовершеннолетних спортсменов.
Самые распространенные запрещенные субстанции среди детей: фуросемид, метилфенидат, метандиенон, станозолол и (не удивляйтесь) мельдоний. В этом списке от аналогичного взрослого выделяется разве что метилфенидат. Как объясняет WADA, этот стимулятор применяется для лечения СДВГ, а потому наиболее распространен в детском возрасте.
В целом, процент положительных проб среди детей «несколько ниже», чем у взрослых, хотя точной статистики WADA не дает.
Еще несколько любопытных фактов:
- Страны с наибольшим количеством дисквалифицированных детей: Россия, Индия, Китай;
- Больше всего тестируют несовершеннолетних: Китай, Россия, Франция, Южная Корея, Германия, Казахстан;
- 8 лет было самому юному спортсмену, сдававшему допинг-пробу;
- 12 лет — самому молодому среди тех, кто получил дисквалификацию;
- 58 анонимных сообщений про распространение допинга среди несовершеннолетних поступили в WADA за последние 5 лет. Больше всего — из России и Индии. А вот из Китая — ни одного (хотя там процент положительных проб один из самых высоких).
Авторы доклада недоумевают и рекомендуют чиновникам WADA обратить на это внимание.
Дети не осознают последствий допинга. Но что тогда делать?
Теоретически подход к тестированию детей отличается от взрослого.
WADA напоминает: все несовершеннолетние спортсмены пользуются статусом «защищенного лица». К ним относятся иначе, потому что WADA понимает: до наступления определенного возраста и этапа интеллектуального развития, «защищенное лицо» может быть ментально не готово, чтобы понять и оценить все требования Кодекса.
Тем не менее, когда в сентябре-2022 WADA разослало опросник в 41 национальное антидопинговое агентство, только 15% стран ответили, что при тестировании и расследовании дел против несовершеннолетних используют какие-то особые подходы. Все остальные относились к детям идентично со взрослыми.
WADA обеспокоено, но ничего конкретного не предлагает. Рекомендации стандартные: распространение образовательных практик (чтобы спортсмены узнавали о допинг-контроле задолго до первого тестирования) и работа с персоналом и окружением для предотвращения допинговых случаев.
Все это в теории применялось и раньше. Вот только помогает — как показала история с Камилой Валиевой — тоже только в теории.