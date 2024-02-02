На фоне дела Валиевой WADA показало доклад о детском допинге. Больше всего анонимных доносов — из России!

Похоже, это взволновало не только Россию, но и WADA. За несколько дней до публикации решения по делу Валиевой агентство представило доклад Operation Refuge («Операция убежище» — Sports.ru). Он посвящен распространению допинга среди несовершеннолетних, причем фокус — не на санкциях, а на помощи детям и их окружению.

Важно: работа над докладом стартовала еще в 2021-м, до дела Валиевой. Еще тогда WADA обеспокоилось, что количество допинговых случаев среди детей увеличивается, а далеко не все национальные агентства относятся к проблеме серьезно. Но уже в самом тексте появляется дело Камилы как главный индикатор, вот цитата:

«Огромное внимание мировых медиа к положительной пробе, которую сдал один из участников зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, показывает, что несовершеннолетние сталкиваются с невероятным давлением после допинг-кейсов на международных соревнованиях. А также, этот случай привел к тому, что в виде спорта был изменен минимальный возраст допуска к таким соревнованиям».

Так что нового удалось узнать WADA?

Попавшиеся на допинге дети-спортсмены жалуются на изоляцию и осуждение окружающих

Основная часть доклада — анонимные интервью со спортсменами и их окружением. Там есть пронзительные монологи, например:

«Никто — ни тренер, ни друзья по команде, ни даже родители — не помогали и не сочувствовали мне после того, как я сдал (а) положительную пробу. Родители утешали меня тем, что это жизненный опыт, который сделает меня сильнее. Это было очень тяжелое время. Все обвиняли меня, а я винил (а) себя. Я всех подвел (а). Я очень старался (-ась), но все равно всех подвел (а)».

В некоторых интервью угадывается вид спорта (или несколько наиболее вероятных):

«Я росла и набирала вес, мое тело менялось. Тренер взвешивал меня четыре раза в день. Я чувствовала себя словно в тюрьме. Я постоянно хотела есть».

А отдельные ситуации напоминают жесткий психологический триллер:

«Мне было 15, когда я сдал (а) положительную пробу. Мне сказал об этом тренер, потом он еще много дней со мной не разговаривал. Я оставался (-ась) на спортивной базе еще несколько месяцев, но был (а) в тотальной изоляции. Я был (-а) так счастлив (-а), когда родители меня оттуда забрали домой. Но за несколько дней до этого мне стали звонить журналисты. Они хотели подробностей. Это была очень сложная для меня ситуация».

Есть и случаи расследования причастности тренеров и персонала. WADA не дает здесь полной статистики, но вот пример, когда наказали даже не тренера, а родителей несовершеннолетнего спортсмена.

«В ходе расследования мое национальное антидопинговое агентство выдвинуло обвинения и против одного из моих родителей. Они считали, что он (-а) участвовал в нарушении. Это был очень сложный момент для нашей семьи».

Самому юному дисквалифицированному всего 12 лет

Всего по статистике WADA с 2012 года на допинге попались 1416 несовершеннолетних спортсменов.

Читайте также В допинг-пробе Валиевой были найдены еще три препарата

Самые распространенные запрещенные субстанции среди детей: фуросемид, метилфенидат, метандиенон, станозолол и (не удивляйтесь) мельдоний. В этом списке от аналогичного взрослого выделяется разве что метилфенидат. Как объясняет WADA, этот стимулятор применяется для лечения СДВГ, а потому наиболее распространен в детском возрасте.

В целом, процент положительных проб среди детей «несколько ниже», чем у взрослых, хотя точной статистики WADA не дает.

Еще несколько любопытных фактов:

Страны с наибольшим количеством дисквалифицированных детей: Россия , Индия , Китай ;

, , ; Больше всего тестируют несовершеннолетних: Китай , Россия , Франция , Южная Корея , Германия , Казахстан ;

, , , , , ; 8 лет было самому юному спортсмену, сдававшему допинг-пробу;

было самому юному спортсмену, сдававшему допинг-пробу; 12 лет — самому молодому среди тех, кто получил дисквалификацию;

— самому молодому среди тех, кто получил дисквалификацию; 58 анонимных сообщений про распространение допинга среди несовершеннолетних поступили в WADA за последние 5 лет. Больше всего — из России и Индии. А вот из Китая — ни одного (хотя там процент положительных проб один из самых высоких).

Авторы доклада недоумевают и рекомендуют чиновникам WADA обратить на это внимание.

Дети не осознают последствий допинга. Но что тогда делать?

Теоретически подход к тестированию детей отличается от взрослого.

WADA напоминает: все несовершеннолетние спортсмены пользуются статусом «защищенного лица». К ним относятся иначе, потому что WADA понимает: до наступления определенного возраста и этапа интеллектуального развития, «защищенное лицо» может быть ментально не готово, чтобы понять и оценить все требования Кодекса.

Тем не менее, когда в сентябре-2022 WADA разослало опросник в 41 национальное антидопинговое агентство, только 15% стран ответили, что при тестировании и расследовании дел против несовершеннолетних используют какие-то особые подходы. Все остальные относились к детям идентично со взрослыми.

WADA обеспокоено, но ничего конкретного не предлагает. Рекомендации стандартные: распространение образовательных практик (чтобы спортсмены узнавали о допинг-контроле задолго до первого тестирования) и работа с персоналом и окружением для предотвращения допинговых случаев.

Все это в теории применялось и раньше. Вот только помогает — как показала история с Камилой Валиевой — тоже только в теории.