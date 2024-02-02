Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
Динамо М
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь РС
Адмирал
33
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
СКА
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Автомобилист
30
Футбол. Зарубежный
22:30
Хайденхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Динамо Мн
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Б
43
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
15Великий Кайзер
19:35 (мск), источник: Газета.Ру

Валиевой запретили исполнять программы на показательных выступлениях

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с «Газете.Ru» рассказала об ограничениях, наложенных на Камилу Валиеву в связи с ее четырехлетней дисквалификацией до 24 декабря 2025 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В частности, фигуристке запретили участвовать в показательных выступлениях, организованных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«В соответствии c положениями Всемирного антидопингового кодекса спортсмен не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях на международном или национальном уровнях или в любой спортивной деятельности в элитном спорте или на национальном уровне, которая финансируется правительственным органом.

Также спортсмен не может участвовать в спортивных сборах, показательных выступлениях или тренировках, организованных соответствующей национальной федерацией или клубом, являющимся членом данной национальной федерации, или финансируемых правительственным органом», — сказала гендиректор РУСАДА.

Также Логинова подчеркнула, что Валиевой запрещено вести административную деятельность в сфере спорта (присутствовать на мероприятиях как официальное лицо), а также фигуристка не имеет права работать волонтером на соревнованиях и тренировать других атлетов.

Если кто-либо из фигуристов согласится стать учеником Валиевой, то нарушит статью 2.10 Всемирного антидопингового кодекса — «Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или преследование за сообщение уполномоченным органам информации о нарушении антидопинговых правил».

Наконец, Валиевой запрещено соревноваться в любых других видах спорта.

«Дисквалификация, наложенная в одном виде спорта, признается в других видах спорта», — сказала Логинова.

 Чемпионка Игр призвала не вешать всех собак на Тутберидзе из-за допинга Валиевой
Николая Дроздова госпитализировали на фоне борьбы с раком
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь