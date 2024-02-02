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20:16 (мск), источник: Газета.Ру

Валиеву допустят к отбору на следующую Олимпиаду

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с «Газетой.Ru» ответила на вопрос, получит ли Камила Валиева теоретическую возможность отобраться на Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине д’Ампеццо.

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Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 29 января 2024 года дисквалификация спортсменки закончится 24 декабря 2025 года. Соответственно, начиная с 25 декабря 2025 года, с нее будут сняты все ограничения, она сможет участвовать в любой спортивной деятельности», — сказала Логинова.

Таким образом, если чемпионат России по фигурному катанию, который является отборочным турниром на Олимпиаду, состоится 25 декабря или позже, то Валиева получит право принять в нем участие и отобраться на Игры-2026.

Спортивный арбитражный суд признал фигуристку виновной в приеме запрещенного препарата триметазидина и постановил, что спортсменка не смогла доказать отсутствие умысла в своем нарушении.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. В этот период ей запретили принимать участие в любых соревнованиях, посещать тренировки на катках, спонсируемых из госбюджета, появляться на турнирах в качестве официального лица и даже исполнять программы на показательных выступлениях.

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