Валиеву допустят к отбору на следующую Олимпиаду

«В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 29 января 2024 года дисквалификация спортсменки закончится 24 декабря 2025 года. Соответственно, начиная с 25 декабря 2025 года, с нее будут сняты все ограничения, она сможет участвовать в любой спортивной деятельности», — сказала Логинова.

Таким образом, если чемпионат России по фигурному катанию, который является отборочным турниром на Олимпиаду, состоится 25 декабря или позже, то Валиева получит право принять в нем участие и отобраться на Игры-2026.

Спортивный арбитражный суд признал фигуристку виновной в приеме запрещенного препарата триметазидина и постановил, что спортсменка не смогла доказать отсутствие умысла в своем нарушении.