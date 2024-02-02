Фигурист Дикиджи рассказал о нападении на него с ножом в метро

ТАСС, 2 февраля. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, что на него напали в метро с ножом.

«Друзья, представляете, меня чуть не зарезали в метро, — написал Дикиджи в своем Telegram-канале. — Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление».