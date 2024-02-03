Нашего фигуриста чуть не зарезали в метро! Вице-чемпион России провел вечер в полиции

Фигуриста Владислава Дикиджи чуть не зарезали в метро Санкт-Петербурга: нож у горла, заявление в полицию, комментарии | Источник: Чемпионат.com

Криминальный Санкт-Петербург оправдывает свою репутацию — Владислава Дикижи, вице-чемпиона России по фигурному катанию, чуть не зарезали в метро.

Об этом рассказал сам 19-летний фигурист в соцсетях, шокировав болельщиков, а мы собрали всю информацию, все комментарии и восстановили хронологию.

«Среагировал бы немного позже — и всё»

«Друзья, представляете, меня чуть не зарезали в метро… Я запишу после “кружок”, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал Дикиджи в восемь часов вечера по московскому времени.

Позже комментарий дал тренер Влада Олег Татауров.

«Человек лет 60 и не совсем в адеквате сидел напротив, потом дёрнул Влада за рюкзак, а когда тот встал, нож ему к горлу приставил. Влад оттолкнул его и выскочил из вагона. Сам ничего не понял.



Если этот человек таким образом хотел показать, что Влад должен уступить кому-то место, так рядом вообще никто не стоял — ни с детьми, ни в пожилом возрасте. Мне Влад сказал, что сейчас поедет в полицию давать объяснения, а там уже, возможно, этого мужчину перехватят», — приводит слова Татаурова «RT на русском».

Олег Станиславович успокоил журналистов и болельщиков, рассказав, что Дикиджи не пострадал — никаких следов от ножа не осталось, а на следующий день спортсмен собирается на тренировку.

У него нет никаких порезов. Этот мужчина был неадекватный — сегодня пятница, может быть, выпивший. Сначала он начал отбирать у него рюкзак, потом подставил нож. Влад был в наушниках, поэтому ничего не понял. Влад оттолкнул его и вышел на станции. По какой причине этот 60-летний мужчина подставил нож — непонятно. Для начала надо этого человека найти. Позже Влад обратился в полицию, сейчас он пишет заявление. Пусть полиция ищет этого человека. Слава богу, всё в порядке. Влад завтра собирается идти на тренировку. Олег Татауров тренер фигуриста Владислава Дикиджи

Нападавшего ищет полиция

Владислав, как и обещал, записал «кружок», выйдя из отделения полиция. Правда, не стал раскрывать подробностей — возможно, не имеет на это права, пока органы разбираются в произошедшем.

«В общем всё, забрал меня папа из отделения полиции. Очень устал, очень много времени там провёл. День у меня был насыщенный, вечер — тоже насыщенный. Сейчас я не могу ничего сказать про данную ситуацию, но потом обязательно поделюсь. Я цел, здоров, всё хорошо, спасибо за поддержку», — сказал фигурист.

Полиция официально приступила к поискам предполагаемого преступника.

«2 февраля около 19.30 в г. Санкт-Петербурге в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что в вагоне метрополитена неизвестный, ударив его по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом. У потерпевшего принято заявление», — сказано в сообщении пресс-службы регионального главка МВД РФ.

Сообщается, что уголовное дело пока не заведено, но происшествие уже взято на контроль.

Один фигурист уже умер в уличной потасовке

Случай Владислава Дикиджи очень напугал — и не в последнюю очередь из-за того, что до сих пор свежи воспоминания о трагической гибели Дениса Тена — талантливого фигуриста из Казахстана, призёра Олимпийских игр и чемпионата мира.

Тен погиб в 25 лет буквально среди бела дня — в центре Алма-Аты он заметил, как двое неизвестных снимают с его автомобиля зеркала. Возникла потасовка, и один из грабителей нанёс фигуристу глубокое ножевое ранение в бедро. Открылось сильное кровотечение, Дениса доставили в больницу, но через два часа он скончался.

Оба преступника признали свою вину и получили по 18 лет лишения свободы, а их подельнице назначили четыре года по статье о недонесении.