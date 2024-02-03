Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Альмерия
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Монца
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
Кельн
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
2.02
Атлетик
Мальорка
40
Футбол. Зарубежный
2.02
Страсбур
ПСЖ
12
Футбол. Зарубежный
2.02
Лечче
Фиорентина
32
Футбол. Зарубежный
2.02
Хайденхайм
Боруссия Д
00
Все события
Фоторепортажи
21Команда фигуриста Козловского выиграла ЧР по прыжкам
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Дисквалификацию Валиевой решили обжаловать

Юридическая фирма Pinna Legal решила подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой в Верховный суд Швейцарии. Об этом сообщает The Times.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, юристы планируют обратиться в Верховный суд Швейцарии, находящийся в Лозанне. Отмечается, что стороны имеют право на обжалование в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях.

Во время загрузки произошла ошибка.

2 февраля в CAS сообщили, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано к 9—11 февраля. При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.

 Путин заявил об ущербности спортивных соревнований без России
Тарасова дала совет Тутберидзе из-за ситуации с Валиевой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь