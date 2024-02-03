Дисквалификацию Валиевой решили обжаловать

По информации источника, юристы планируют обратиться в Верховный суд Швейцарии, находящийся в Лозанне. Отмечается, что стороны имеют право на обжалование в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях.
2 февраля в CAS сообщили, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано к 9—11 февраля. При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Тогда в ее пробе обнаружили следы запрещенного препарата триметазидина.