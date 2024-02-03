Дисквалификацию Валиевой решили обжаловать

По информации источника, юристы планируют обратиться в Верховный суд Швейцарии, находящийся в Лозанне. Отмечается, что стороны имеют право на обжалование в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240357&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2 февраля в CAS сообщили, что полное решение по делу Валиевой может быть опубликовано к 9—11 февраля . При этом в суде отметили, что часть информации может остаться конфиденциальной.