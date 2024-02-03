Странности «дела Валиевой», которые навредили и Камиле, и всей России. С каждым днем их все больше | Источник: Sport24

В деле Камилы Валиевой остается много непроясненных обстоятельств, лишь одним из которых является допуск спортсменки до Олимпийских игр при наличии непроверенной пробы. Более того, недавно выяснилось, что проблемы с задержкой результатов анализа после ЧР-2022 были не только у Валиевой. Однако этот неназванный фигурист вместе со своими представителями добился ускорения рассмотрения проб. Почему же в случае Валиевой никто об этом не позаботился накануне главного старта четырехлетия?

Помимо этого, еще много других вопросов остаются без ответа…

Система ADAMS и формирование олимпийской сборной

Чтобы хотя бы постараться объяснить некоторые из всплывающих странностей, следует понять механизм ADAMS. Это система антидопингового администрирования и управления, предназначенная для хранения информации о местонахождении и терапевтических особенностях спортсмена, планирования и обработки тестирований, а также внесения данных о результатах лабораторных анализов.

Доступом к программе ADAMS обладает сам спортсмен и его агенты (уполномоченные тренеры, врачи, менеджеры команд), представители национальных антидопинговых организаций и международных спортивных федераций, сотрудники WADA, специалисты аккредитованных лабораторий. Но судить о различиях в уровне доступа к сведениям в ADAMS для субъектов с разными статусами, исходя из открытых источников, сложно.

В деле Валиевой чисто теоретически проверять информацию о состоянии тестирований через ADAMS могли сама спортсменка и ее агенты (лица, уполномоченные за ведение системы) в личном кабинете, а также РУСАДА, WADA и ISU по запросу. Только по какой-то причине никто из упомянутых лиц не мониторил состояние допинг-тестов или просто не предпринял попытку прояснить задержку обработки анализа до формирования олимпийской команды.

В подобной ситуации с «зависшей» после ЧР-2022 пробой, как оказалось, была не только Валиева, но и некий другой участник сборной на чемпионате Европы. Однако он и его представители, видимо, после проверки профиля в ADAMS, подняли тревогу и потребовали ускорить рассмотрение пробы через антидопинговых делегатов прямо во время континентального первенства для того, чтобы результаты анализа обновились до начала Игр.

25 января Олимпийский комитет России объявил состав команды ОКР на Олимпийские игры 2022. Валиева в этих списках значилась, хотя, как известно, лаборатория Стокгольма загрузила в ADAMS отчет по результату анализа ее пробы с ЧР-2022 (отборочного на Олимпиаду турнира) только 7 февраля. В данном контексте стоит поднять вопрос о порядке формирования сборной на Олимпиаду. По сути, перед оформлением документов ОКР должен был запросить у РУСАДА данные о допинг-статусе каждого атлета, претендующего на место в команде. В качестве альтернативной версии можно выдвинуть гипотезу, что это РУСАДА уполномочено сообщать о проблемных тестах атлетов.

В любом случае уведомления о непроверенной пробе Валиевой не последовало ни с одной из сторон. Разумеется, ранее подобных ситуаций с «грязными» анализами у Валиевой или кого-либо из фигуристов сборной ОКР не случалось, возможно, поэтому ведомства не обратили внимание на проблемы с обработкой. Однако, когда речь идет об Олимпийских играх, на которые нашим спортсменам и так удалось пробиться с трудом из-за ранее зафиксированных WADA нарушений антидопинговых правил, отсутствие тщательной проверки допинг-истории каждого сборника — проявление халатности.

Странные действия РУСАДА

Напомним, что Камила Валиева является «защищенным лицом», согласно Кодексу WADA, поскольку на момент антидопингового нарушения не достигла возраста 16 лет. В отношении «защищенных лиц» принят повышенный стандарт конфиденциальности, однако в деле 15-летней фигуристки он был нарушен — информация о ее «грязной» пробе стала общедоступной буквально через двое суток после загрузки лабораторией Стокгольма репорта в ADAMS.

И как выяснилось, во многом из-за действий РУСАДА, а именно — предоставлении сомнительных форм допинг-контроля на ЧР-2022. Рекомендованная WADA форма допинг-контроля не содержит в себе информации по дате рождения спортсмена и его полному возрасту, в то время как в форму на национальном первенстве было включено поле «полный возраст», по которому довольно просто понять, что единственная 15-летняя фигуристка в сборной — это именно Валиева. По какой причине РУСАДА изменило документы для заполнения накануне Олимпиады, тем самым раскрыв специалистам Стокгольмской лаборатории данные, позволяющие определить личность тестируемого?

Кроме того, из странностей — еще 11 февраля 2022-го РУСАДА объявило о начале расследования в отношении персонала «защищенного лица» по требованию WADA. В сентябре 2022-го представители агентства подтверждали факт проведения необходимых процедур, но никаких результатов этого расследования так и не было раскрыто. Судя по решению CAS (даже при отсутствии мотивировочной части), складывается ощущение, что доказательств невиновности спортсменки оказалось недостаточно и, несмотря на «защищенный» статус, Валиева разделила всю ответственность в одиночку. Вопросов к линии защиты с каждым днем все больше…

Туманный судебный процесс

В день обнародования решения CAS появился инсайд о том, что позиция защиты строилась на версии попадания триметазидина в организм фигуристки бытовом путем во время приготовления пирожного ее дедушкой, употребляющим ТМЗ из-за проблем с сердцем. Даже неудивительно, что судейская панель в такое объяснение случившегося не поверила.

Более того, мало кто упоминает об этом, но в «грязной» допинг-пробе от 25 декабря 2021-го был обнаружен не только ТМЗ, но и два других препарата — L-карнитин и «Гипоксен». Оба вещества разрешены и, что важно, были указаны Валиевой в протоколе допинг-контроля на ЧР-2022. При этом есть интересные факты, которые защита не задействовала (может быть намеренно?) при выработке позиции. По сообщению телеграм-канала «Голый спорт», препарат «Гипоксен», легально употребляемый спортсменкой, на этапе упаковки находился в АО «Валента Фарм», которое выпускает на том же (ориентируясь на адрес) производстве препарат «Триметазидин МВ». При сопоставлении ряда обстоятельства можно сделать вывод, что партия, попавшая в руки Валиевой, была получена именно с АО «Валента Фарм». А значит, можно допустить версию с неумышленным попаданием частиц ТМЗ при пересечении на одном производстве двух препаратов — обнаруженного в организме фигуристки, но разрешенного «Гипоксена» и обнаруженного, но неразрешенного ТМЗ.

Конечно, все это гипотезы, но кажется, что защита, сконцентрировавшись лишь на версии бытового попадания запрещенной субстанции, упустила шансы завершить делу в пользу спортсменки, как было в аналогичном кейсе с российской бобслеисткой Надеждой Сергеевой. В 2018-м во время Олимпиады спортсменка сдала положительную допинг-пробу на тот же самый триметазидин. CAS признал Сергееву виновной, временно отстранив и аннулировав ее олимпийские результаты. Однако россиянка пошла до конца и спустя полгода добилась в CAS признания непреднамеренного характера попадания запрещенного вещества в организм. Защита апеллировала к тому, что врач сборной выписал бобслеистке разрешенную аминокислоту для подпитки мышц «Метионин», в описании которой ТМЗ не содержался. Но по итогам лабораторных исследований следы препарата в «Метионине» были обнаружены. Таким образом, Сергеевой удалось оправдать честь. Кто знает, каким был бы исход дела Валиевой, если бы защита проработала аналогичную позицию?

Долгое время было тайной, а кто вообще представлял интересы спортсменки в CAS? Юридическая компания BGP Litigation, ранее называемая предполагаемым защитником Валиевой, опровергла эту информацию. Поэтому в течение нескольких дней особый смысл получала фраза Этери Тутберидзе «…а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях?».

По последним данным, подготовкой апелляции занимаются юристы из Pinna Legal. Именно эта французская фирма защищала Валиеву в CAS. В компании подтвердили эту информацию корреспонденту Sport24.

Но это еще не все сомнительные аспекты судебного процесса. Со стороны WADA на слушания в качестве эксперта и свидетеля был приглашен бывший член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Илюков. И вот что интересно: 26 февраля 2022-го он покинул должность независимого эксперта по вопросам борьбы с допингом РУСАДА. Обосновал такой шаг следующим образом: «Мое решение продиктовано личными причинами, но я также заявляю, что оно связано с ситуацией на Украине». Получается, Илюкова можно рассматривать как специалиста, по личным причинам настроенным против интересов российской стороны. Это поднимает вопрос об ангажированности участников судебного процесса и теоретически может стать причиной для подачи апелляции в Федеральный суд Швейцарии на предмет процессуальных нарушений. Но это возможно только в случае, если сторона Валиевой до начала слушаний подавала отвод на участие Илюкова в процессе и получила от CAS отказ. Тем не менее это все домыслы, поскольку осведомлены о таких нюансах лишь непосредственные участники дела.

С каждым днем неопределенности и сомнительных моментов в допинг-скандале Валиевой становится все больше. Нам остается лишь наблюдать за ходом дела, которое, несмотря на вынесенный вердикт, еще не завершено, и надеяться на победу справедливости. Хотя в текущих реалиях кажется, что это уже недостижимо…