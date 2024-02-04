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13:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка

Как стало известно «СЭ», фигуристка Камила Валиева не примет участия в Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске 16−18 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

Это первый турнир в графике Валиевой после решения Спортивного арбитражного суда Лозанны о четырехлетней дисквалификации.

Два источника «СЭ», имеющие отношение к организации соревнований, рассказали, что в Магнитогорске «Валиеву не ждут». Кроме того, еще один собеседник «СЭ» утверждает, что в Санкт-Петербурге к подготовке к Спартакиаде приступила Людмила Фурсова — это фигуристка в группе Олега Татаурова, которая является первой запасной в списке участников. По информации «СЭ», Валиева в свою очередь не готовится к Спартакиаде.

Решение о дисквалификации Валиевой CAS вынес 29 января. Она будет длиться до декабря 2025 года, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

Согласно положению организаторами Спартакиады являются Минспорт России и органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта совместно с общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта. Однако официального снятия Валиевой пока не произошло — более того, Федерация фигурного катания России заявила, что не признает решение CAS и продолжает считать российских фигуристов олимпийскими чемпионами.

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