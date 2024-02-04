Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка

Это первый турнир в графике Валиевой после решения Спортивного арбитражного суда Лозанны о четырехлетней дисквалификации.

Два источника «СЭ», имеющие отношение к организации соревнований, рассказали, что в Магнитогорске «Валиеву не ждут». Кроме того, еще один собеседник «СЭ» утверждает, что в Санкт-Петербурге к подготовке к Спартакиаде приступила Людмила Фурсова — это фигуристка в группе Олега Татаурова, которая является первой запасной в списке участников. По информации «СЭ», Валиева в свою очередь не готовится к Спартакиаде.

Решение о дисквалификации Валиевой CAS вынес 29 января. Она будет длиться до декабря 2025 года, Валиевой запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.