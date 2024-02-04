«Она из той породы барышень, которая с годами становится все лучше». Кушанашвили о Туктамышевой
— Вы говорили, что очень хотели переспать с Елизаветой Туктамышевой. Она самая сексуальная спортсменка России?
— Вы говорили, что очень хотели переспать с Елизаветой Туктамышевой. Она самая сексуальная спортсменка России?
— Туктамышева — номер один, без всякого сомнения. Она из той породы барышень, которая с годами становится все лучше.
Лиза и ведет себя сексапильно, и снимается в проверенных проектах, и не выпячивает себя, — рассказал медиадиректор медиафутбольного клуба «Родина Медиа».