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15:42 (мск), источник: Sports.Ru

«Она из той породы барышень, которая с годами становится все лучше». Кушанашвили о Туктамышевой

— Вы говорили, что очень хотели переспать с Елизаветой Туктамышевой. Она самая сексуальная спортсменка России?

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«Она из той породы барышень, которая с годами становится все лучше». Кушанашвили о Туктамышевой | Источник: Sports.Ru

— Туктамышева — номер один, без всякого сомнения. Она из той породы барышень, которая с годами становится все лучше.

Лиза и ведет себя сексапильно, и снимается в проверенных проектах, и не выпячивает себя, — рассказал медиадиректор медиафутбольного клуба «Родина Медиа».

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