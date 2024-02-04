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16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Отар Кушанашвили: «Загитова и Медведева не читают, не развиваются. Какой харизматичности вы ждете?»

— В фигурном катании есть много личностей, от которых люди без ума.

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Отар Кушанашвили: «Загитова и Медведева не читают, не развиваются. Какой харизматичности вы ждете?» | Источник: Sports.Ru

— Если Загитова считает, что «безызбежно» — это нормально, а еще «написано на глазах». Что у тебя на глазах написано?! Загитова выходит на сцену с ZIVERT и пытается петь — ужас.

А как Медведева берет интервью? Сидит перед ней Милохин, и она еле-еле по бумажке читает: «А как ты относишься к словам Никиты Михалкова, что ты пустой?» И сидит эта юная сосущая голова и отвечает: «А кто такой Никита Михалков?» Люди не читают, не развиваются. Какой харизматичности вы ждете?

— За что именно вы назвали Медведеву «шпаной» после интервью с Милохиным?

— Я имел в виду цитату из поэта: «Придет молодая шпана, которая сотрет нас с лица Земли». Журналист — это годы подготовки. Вот Липницкая поступила гораздо честнее: она не была готова к медийности и ушла в роль домохозяйки. Загитовой и Медведевой не хватает отчаянно нормальных людей в окружении. Они живут в мире отсутствия необходимости готовиться хоть к чему-нибудь, — сказал шоумен и телеведущий.

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