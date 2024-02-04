Отар Кушанашвили: «Загитова и Медведева не читают, не развиваются. Какой харизматичности вы ждете?» | Источник: Sports.Ru

— Если Загитова считает, что «безызбежно» — это нормально, а еще «написано на глазах». Что у тебя на глазах написано?! Загитова выходит на сцену с ZIVERT и пытается петь — ужас.

А как Медведева берет интервью? Сидит перед ней Милохин, и она еле-еле по бумажке читает: «А как ты относишься к словам Никиты Михалкова, что ты пустой?» И сидит эта юная сосущая голова и отвечает: «А кто такой Никита Михалков?» Люди не читают, не развиваются. Какой харизматичности вы ждете?

— За что именно вы назвали Медведеву «шпаной» после интервью с Милохиным?