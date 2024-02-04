Кушанашвили о Загитовой: «Человека посадили на Первый канал по блату. Ну какая ты певица? Для этого надо уроки брать, а пока ты — Валя Карнавал» | Источник: Sports.Ru

— Они не владеют профессией, вообще никто. Нет такого, как я, который пришел бы и дал им … [урок].

Ну как можно родной язык не знать? Ну какая ты певица?! Для этого надо уроки брать, а пока ты — Валя Карнавал.

Загитова даже не знает, что такое семь нот. Она думает, их пять, и ни одну взять не может. Человека посадили на Первый канал по блату. Иди … [к черту] отсюда, — сказал Кушанашвили.