«Великий некогда Отар кусает нынче, как комар». Галлямов отреагировал эпиграммой на интервью Кушанашвили про фигуристок | Источник: Sports.Ru

За последнюю неделю стало модно обвинять в чем бы то ни было наших одиночниц. Я всегда привык работать с поддержкой, поэтому позволю себе дружескую (именно дружескую) эпиграмму.

"Великий некогда Отар.

Кусает нынче, как комар,

С ученым видом знатока.

Решил коснуться он ФК.

Но есть беда: "Кричат ему, Отарик, просим!

Скорее всего, те, кому слегка за девяносто восемь".

Уважаемый Отар, с удовольствием буду рад познакомиться и получить ряд советов, какими бы они ни были.

Все-таки я только учусь и ничего не смыслю в этих ваших амфибрахиях и метафорах.

Поклонник Вашего таланта", — написал Галлямов.

Отар Кушанашвили: «Загитова и Медведева не читают, не развиваются. Какой харизматичности вы ждете?».

Кушанашвили о Загитовой: «Человека посадили на Первый канал по блату. Ну какая ты певица? Для этого надо уроки брать, а пока ты — Валя Карнавал».