«Великий некогда Отар кусает нынче, как комар». Галлямов отреагировал эпиграммой на интервью Кушанашвили про фигуристок
"Прочитал интервью Отара Кушанашвили и в очередной раз повторюсь, что внимание к фигурке в России не знает пределов.
"Прочитал интервью Отара Кушанашвили и в очередной раз повторюсь, что внимание к фигурке в России не знает пределов.
За последнюю неделю стало модно обвинять в чем бы то ни было наших одиночниц. Я всегда привык работать с поддержкой, поэтому позволю себе дружескую (именно дружескую) эпиграмму.
"Великий некогда Отар.
Кусает нынче, как комар,
С ученым видом знатока.
Решил коснуться он ФК.
Но есть беда: "Кричат ему, Отарик, просим!
Скорее всего, те, кому слегка за девяносто восемь".
Уважаемый Отар, с удовольствием буду рад познакомиться и получить ряд советов, какими бы они ни были.
Все-таки я только учусь и ничего не смыслю в этих ваших амфибрахиях и метафорах.
Поклонник Вашего таланта", — написал Галлямов.
Отар Кушанашвили: «Загитова и Медведева не читают, не развиваются. Какой харизматичности вы ждете?».
Кушанашвили о Загитовой: «Человека посадили на Первый канал по блату. Ну какая ты певица? Для этого надо уроки брать, а пока ты — Валя Карнавал».
Кушанашвили о Туктамышевой: «Она из той породы барышень, которая с годами становится все лучше».