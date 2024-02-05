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22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Самолет с Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию

Самолет с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске, резко свернув в гору снега. Об этом пишет Sport24.

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Во время загрузки произошла ошибка.

На борту также находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

Как сообщила Тарасова РИА Новости, пассажиры не могли покинуть борт как минимум на протяжении 30 минут, службы аэропорта расчищали снег. По словам одного из пассажиров, все благополучно покинули самолет.

Ранее в сети появилось видео выкатывания российского почтового самолета Ту-204 за пределы ВПП в аэропорту города Мирный. Уточнялось, что самолет садился почти при попутном ветре три метра в секунду и видимости 2000 метров. На борту находились пять человек и 17 тонн почты и груза. Никто из находившихся в салоне людей не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений.

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