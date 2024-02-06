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14:05 (мск), источник: Московский комсомолец

«Бальзам на душу»: Туктамышева собрала топовых фигуристок для совместного танца

Российские фигуристки нашли способ поднять болельщикам настроение. Находясь с гастролями в Китае, девушки собрались вместе, чтобы записать забавное видео.

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Организатором и солисткой номера стала известная своим веселым характером Елизавета Туктамышева. Она открывает номер своим сольным танцем. Затем к Елизавете присоединяются Евгения Медведева и Александра Степанова. На последних кадрах к составу примыкают еще две красавицы-спортсменки — Елизавета Худайбердиева и Евгения Тарасова.

«Мы тут с девчонками поразвлекались», — сообщила подписчикам Елизавета.

Удрученные недавними неприятными событиями поклонники фигурного катания пришли в восторг от задумки топовых российских фигуристок. Каждая из девушек получила массу комплиментов:

«Просто сногсшибательные девчонки, огонь, пожарище», «Я только по последнему фрагменту поняла, что эта юная блондинка — Саша Степановна», «Какая офигенная фигура у Жени», «Вау, круто! Больше таких коллабораций. Просто обожаю», «Девчонки молодцы. Бальзам на душу», «Лиза очень отличается. Самая харизматичная, сексуальная и фигура супер».

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