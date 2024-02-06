«Бальзам на душу»: Туктамышева собрала топовых фигуристок для совместного танца

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240411&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Организатором и солисткой номера стала известная своим веселым характером Елизавета Туктамышева. Она открывает номер своим сольным танцем. Затем к Елизавете присоединяются Евгения Медведева и Александра Степанова. На последних кадрах к составу примыкают еще две красавицы-спортсменки — Елизавета Худайбердиева и Евгения Тарасова.

«Мы тут с девчонками поразвлекались», — сообщила подписчикам Елизавета.

Удрученные недавними неприятными событиями поклонники фигурного катания пришли в восторг от задумки топовых российских фигуристок. Каждая из девушек получила массу комплиментов: