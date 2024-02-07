«Осужденная» под контролем РУСАДА. Камила Валиева начала отбывать срок?

Российская фигуристка Камила Валиева фактически начала отбывать наложенную на нее 4-летнюю дисквалификацию. Это, видимо, коснется и соревнований внутри России.

«К сожалению, решение негативное»

Напомним, Спортивный арбитражный суд признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил, отменил все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, и дисквалифицировал ее на 4 года.

Таким образом, Валиева лишилась титула чемпионки России, чемпионки Европы, а также всех наград, которые были ею завоеваны после Олимпиады-2022. Также этот вердикт привел к лишению сборной России золотых наград в командном турнире фигуристов Игр в Пекине.

Олимпийский комитет России, реагируя на вердикт CAS, заявил:

«К сожалению, решение CAS — негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится, и мы знаем это на примере тех дел, где сам ОКР участвует в качестве стороны, в том числе в деле по нашему отстранению на основании решения Исполкома МОК… По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши».

Несмотря на высказанную внутри России поддержку Валиевой, речь не идет о невыполнении наложенных на нее санкций.

Без тренировок, но с коммерческими шоу

Телеканал «Матч» сразу после вердикта пояснил, что можно, а чего нельзя теперь фигуристке: «Камила отстранена и от соревнований, и от тренировок, и от шоу. С соревнованиями понятно. Тренироваться с тренером нельзя ни на госкатках, ни на частных. С шоу немножко другая ситуация: можно кататься в тех шоу, которым не оказывается господдержка, то есть чисто коммерческих».

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4 февраля издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники сообщило, что Камила Валиева не будет выступать на зимней Спартакиаде-2024 — главном старте для российских представителей зимних видов спорта. Турнир фигуристов пройдет 16—18 февраля в Магнитогорске. По данным издания, участницей турнира вместо Валиевой станет первая запасная Людмила Фурсова.

Глава ФХР Владислав Третьяк в эфире телеканала «Матч ТВ» заметил: «Мы очень близки с фигурным катанием. Конечно, жесткий приговор. Четыре года не участвовать сильнейшей фигуристке мира. Непонятно, зачем лучшей спортсменке что-то принимать, она и так была сильнейшей. Очень обидно.



Сейчас ее надо только поддержать. Мы, хоккеисты, поддерживаем, приглашаем на мероприятия. Хотим, чтобы девчонка верила, что справедливость восторжествует и она вновь выйдет и будет радовать болельщиков своим катанием».

«В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту»

В высказываниях господина Третьяка звучит прозрачный намек на то, что никаких поблажек дисквалифицированной Валиевой делать не будут.

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассказала о том, как ведется наблюдение за дисквалифицированными спортсменами: «РУСАДА, как любое национальное антидопинговое агентство, осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации. Часто такая информация приходит в агентство по конфиденциальному каналу на сайте РУСАДА “Сообщи о допинге”. В 2023 году было открыто пять дел по нарушению условий дисквалификации. При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту. Если устанавливается причастность иных лиц, также может быть открыто дело по нарушению, предусмотренному п. 4.9 Общероссийских антидопинговых правил, — соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица».

Иными словами, РУСАДА обеспечит контроль за тем, чтобы Валиева не тренировалась и не выступала внутри России. В случае нарушения правил дисквалификации спортсменку будет ждать новое наказание.

«Бездумное вставание в позу»

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РУСАДА здесь действует в полном соответствии с правилами ВАДА — несмотря на многократные высказывания о несогласии Москвы с линией этой структуры, выполнение ее требований продолжается.

Иными словами, повторяется история, которую мы многократно проходили в рамках «допинговых дел России» — после публичного возмущения наступает «стадия принятия».

Когда дисквалификация истечет, Валиевой будет всего 19 лет. Видимо те, кто продвигает принятие вердикта CAS, полагают, что она вполне сможет возобновить спортивную карьеру.

Вот только неизвестно, захочет ли она сама. Да и непонятно, как будет выглядеть российский спорт в конце 2025 года. Пока в нем громкие заявления о намерениях построить новые форматы оборачиваются «смирением и терпением».