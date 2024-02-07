Борьба за любовь и жизнь, двое детей и венчание: история Костомарова и Домниной | Источник: Спорт-Экспресс

Звездным фигуристам Роману Костомарову и Оксане Домниной пришлось пройти ряд тяжелых испытаний. Спортсмены расставались на год, вместе боролись за жизнь и приспосабливались жить в новых условиях после ампутации конечностей Романа. Рассказываем, какой путь прошла и как сейчас живет пара.

Содержание статьи

Спортивные достижения Костомарова и Домниной

История знакомства Костомарова и Домниной

Воссоединение, долгожданная свадьба и венчание

Борьба за жизнь Костомарова

Дети Костомарова и Домниной

Где сейчас живут фигуристы

Спортивные достижения Костомарова и Домниной

Оксана выступала в танцах на льду в паре с Максимом Шабалиным. Дуэт выигрывал мировое первенство на юниорском уровне (в 2003 году), трижды побеждал на чемпионате России (2005, 2007, 2010), дважды на чемпионате Европы (2008, 2010) и один раз на чемпионате мира (2009). Они занимали призовые места на различных этапах и выиграли финал «Гран-При» (2008). Домнина и Шабалин являются бронзовыми призерами Олимпийских игр в Ванкувере (2010).

Роман выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой и Анной Семенович. После сезона в дуэте с будущей солисткой группы «Блестящие» (высшее достижение — серебро чемпионата России, 2000) фигурист вернулся к главной партнерше в своей карьере. Костомаров и Навка являются трехкратными чемпионами России (2003, 2004 и 2006), дважды побеждали на чемпионате мира (2004, 2005), три раза выиграли финал «Гран-При» (2004, 2005, 2006) и чемпионат Европы (2004, 2005, 2006). Яркие фигуристы взяли золото Олимпийских игр в Турине (2006).

В 2007 году за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения фигурист был награжден орденом Дружбы. По опросу ВЦИОМ он был признан спортсменом года в 2023-м.

Роман Костомаров и Татьяна Навка | Источник: Спорт-Экспресс

История знакомства Костомарова и Домниной

Роман и Оксана познакомились еще в 2001 году. Долгое время их связывала только дружба. Костомаров с 2004-го по 2007-й был женат на фигуристке Юлии Лаутовой, которая выступала за Австрию. Оксана считалась подругой Юлии, более того — была приглашена на свадьбу. Но этот брак распался, детей у пары не было.

«Меня к Оксане тянуло как магнитом, а она меня избегала на протяжении нескольких месяцев — прежде всего потому, что я был женат на ее подруге. А с Юлей у нас к тому моменту все давно разладилось», — вспоминал Костомаров.

Против этого союза была мать Романа Валентина Николаевна, она считала Оксану разлучницей. Мама фигуриста не общалась с невестой сына на протяжении года. Только после того, как поняла, что между ними большая любовь, оттаяла. Сейчас у них хорошие отношения.

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После неудачного брака сразу отправляться в ЗАГС Костомаров не собирался, хотя Домнина мечтала о красивой свадьбе. При этом девушка боялась давить на возлюбленного.

Кризис в отношениях фигуристов случился в 2013 году. Тогда Илья Авербух пригласил Оксану поучаствовать в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Ее партнером на шоу стал популярный российский актер Владимир Яглыч. Между молодыми людьми быстро вспыхнули чувства, девушка приняла решение уйти от Костомарова к артисту.

«Жизнь идет, наши отношения с Ромой стали другими. И в какой-то момент я поняла, что все изменилось: мои взгляды на жизнь, мечты, планы… Мой уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг», — цитировало Домнину издание «7 дней».

Яглыч не терял любой возможности признаться в чувствах избраннице. И делал это в том числе в интервью.

«Мы вместе не так давно, но кажется, я Оксану знал всю жизнь. Я нуждаюсь в ней, она — во мне, и каждую свободную минуту мы стараемся проводить вместе. Понятно, что сейчас, как и все влюбленные, мы вместе встречаем закаты и рассветы, но романтика — это не все. Мы друг для друга — поддержка», — говорил актер.

Фигуристу тяжело далось расставание, он даже набил на руке татуировку «Любовь — распятие». При этом он сохранил дружеские отношения с Оксаной, а также продолжал помогать их общему ребенку — в 2011 году у них родилась девочка Анастасия.

Домнина и Яглыч победили в шоу, начались совместные гастроли. Их родители уже успели познакомиться. Казалось, что у влюбленных все идет к свадьбе, однако в 2014-м пара неожиданно рассталась. Подробности разрыва в публичном пространстве не уточнялись.

Источник: Соцсети

Воссоединение, долгожданная свадьба и венчание

После расставания с актером Домнина вернулась к Костомарову, на этот раз олимпийский чемпион сделал предложение матери своей дочери. В апреле 2014-го Роман и Оксана расписались в Таганском ЗАГСе. Торжество прошло в узком кругу, среди гостей были только родители жениха и невесты, их ребенок и близкие друзья.

Планировалось, что свадьба будет тайной от общественности, но информацию о бракосочетании рассекретил актер и ведущий Марат Башаров. Важное событие новобрачные отметили в панорамном ресторане Sky Lounge на крыше Академии наук.

Из-за гастролей паре пришлось перенести медовый месяц, только в августе фигуристы вместе с другими молодоженами Башаровым и Екатериной Архаровой отправились в Сочи.

Позже пара обвенчалась в храме Святителя Николая в Толмачах.

«Венчаться было необходимо. Можно не жениться. Но поскольку законы нынче не позволяют людям венчаться без штампа в паспорте, мы сделали и то и другое», — рассказал Костомаров.

Борьба за жизнь Костомарова

В начале января 2023 года олимпийский чемпион был госпитализирован с подозрением на двухстороннюю пневмонию. Оксана и Роман заболели в новогодние праздники. Фигуристка сразу начала лечение и быстро пошла на поправку, а олимпийский чемпион из-за сильной загрузки в ледовых шоу принимал обезболивающее в связи со старой травмой плечевого сустава, поэтому не обратил внимания на недомогание. Как только он обнаружил признаки болезни, прибегнул к народным методам: отправился в баню, окунулся в прорубь.

«Вполне вероятно, я заразился, подцепил вирус. Болело еще плечо, старая травма, но она обострилась. Приходилось делать уколы. Плюс я начал подкашливать. Температура? Я никогда ее не измерял. Само пройдет, всегда так было. Кроме кашля, симптомов не было. Мы решили с другом Ваней Скобревым поехать в баню, для здоровья. Думал, пропарюсь хорошенько, хожу в баню сто раз в году. Я попарился, залез в прорубь, и так несколько раз. Когда поехал обратно в такси, кашель был как из трубы. Наверное, это было воспаление легких. Я ехал 40 минут до дома и кашлял без остановки. Потом была боль в боку, сводило мышцы. Тут я понял, что уже подозрительно, такой боли у меня никогда раньше не было», — вспоминал Костомаров в вышедшем осенью шоу «Секрет на миллион».

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Домнина решила вызвать скорую помощь «для подстраховки». Однако дела оказались не очень, и Романа отправили в одну из московских клиник. «Меня привозят, забирают телефон. Я помню палату, где много человек лежит. Кто-то переломанный, кто-то кашляет. Я просился в туалет, за мной приезжали с коляской. Дальше я ничего не помню», — вспоминал Костомаров.

Спортсмена пришлось подключить к аппарату ЭКМО и ИВЛ, ввести в состояние искусственной комы. После долгого пребывания на аппаратах жизнеобеспечения у Костомарова начался сепсис, из-за чего хирургам пришлось ампутировать Роману стопы, а позже и кисти рук. Все это время рядом с ним находилась Оксана и другие члены семьи.

«Родные и близкие. Мы все друг друга поддерживали. Но самая большая поддержка была от брата Романа. Мы находились постоянно вместе первое время», — сказала Домнина «СЭ».

Супруги прошли через все испытания. 6 июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Источник: Соцсети

Дети Костомарова и Домниной

В 2011 году у Романа и Оксаны родилась девочка, которую назвали Анастасией. Это был долгожданный и желанный ребенок. Тогда пара не была еще расписана.

Наследницу спортсмены растили в любви и заботе. Как и ее родители, она уверенно стоит на коньках. Но девочка все же выбрала другой вид спорта — Настя серьезно занимается теннисом, она тренируется шесть раз в неделю. У нее есть уже первые победы.

Костомаров признается, что всегда старается дополнительно мотивировать дочь, помимо спортивных наград, он делает ей сюрпризы и преподносит подарки. Также девочка очень любит танцевать, от природы у нее хорошая гибкость.

«Моя дочь — увлеченная танцовщица в балетной труппе “Тодес”, причем танцы она считает развлечением», — говорил Костомаров.

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В сложный период для семьи, связанный с болезнью отца, Настя поддерживала родителей и не разрешала им грустить.

«Когда Роман заболел, Настя видела, что я расстраиваюсь или начинаю плакать, она сначала в шутку говорила: “Так, мам, если ты сейчас будешь реветь, с тебя тысяча рублей! Все хорошо. Папа у нас будет киборгом!” И сейчас она говорит: “Папа, ты что, ревешь? С тебя пять тысяч рублей!” — смеялась Оксана.

В 2016 году на свет появился второй ребенок — сын Илья. Родители переживали, что старшая дочь будет ревновать к новому члену семьи, поэтому старались уделять ей достаточно внимания. Как и сестра, мальчик встал на коньки, но бывшие фигуристы надеются, что он тоже выберет теннис.

Оксана воспитывала детей без помощи няни. Роман также старается помогать супруге, возит дочь на тренировки и занимается с детьми дома.

Источник: Соцсети

Где сейчас живут фигуристы

Семья владеет квартирой в Москве и домом в Подмосковье. Большую часть времени они проживают за городом. Помимо хозяев дома в особняке живут родители Костомарова и брат с семьей.

Двухэтажный дом выглядит уютным, на стенах висят семейные фотографии, на полках стоят кубки и награды спортсменов. Коттедж оформлен в современном стиле, например, в интерьере гостиной много красного цвета.

«Красный — мой любимый цвет. Поэтому у нас даже в квартире в Москве его довольно много», — говорил Костомаров YouTube-каналу «Дом моей мечты».

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Второй этаж полностью сделан из дерева, здесь расположены спальни.

«Дерево дает приятный запах. С утра тут всегда приятно просыпаться, особенно если открыто окно», — говорил фигурист в том же интервью.

Участок вокруг дома обустраивала мама Романа. Здесь есть и зона для отдыха, где установлены батут и детские качели. Украшают территорию красивые скульптуры, газон, клумбы с цветами, кустарники, деревья и грядки.

Но любимое место олимпийского чемпиона — баня, проект которой он придумал сам.

«Каждый раз, когда мы приезжаем на дачу, пару дней обязательно паримся в бане. Дети тоже любят покупаться в купели и париться здесь», — говорил Костомаров.