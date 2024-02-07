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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «За Играми-2014 я не так сильно следила. Работала над собой в этот момент, не обращала внимания на Олимпиаду, чемпионаты мира»

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию провела «Экскурсию со Знанием» на международной выставке-форуме «Россия».

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Алина Загитова: «За Играми-2014 я не так сильно следила. Работала над собой в этот момент, не обращала внимания на Олимпиаду, чемпионаты мира» | Источник: Sports.Ru

"Наверное, для каждого спортсмена важный старт жизни — Олимпийские игры. Действительно, очень долго к ним готовишься, не могу сказать, что в детстве у меня не было такой задачи.

За Олимпийскими играми в 2014 году я не так сильно следила, так как, можно сказать, работала над собой в этот момент, не обращала внимания на Олимпиаду, чемпионаты мира.

Потом я переехала в Москву, поняла, что у меня есть хорошие шансы, чтобы проявить себя, тогда начала задумываться об Олимпийских играх.

Важно было сфокусироваться на самом главном, на тренировке, подготовке себя на важных стартах, поэтому на самой Олимпиаде 2018 года я также не обращала внимания на открытия, закрытия, была сфокусирована на том, чтобы чисто откатать свою программу и достойно представить страну на этих соревнованиях", — сказала Загитова.

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