Алина Загитова: «За Играми-2014 я не так сильно следила. Работала над собой в этот момент, не обращала внимания на Олимпиаду, чемпионаты мира» | Источник: Sports.Ru

"Наверное, для каждого спортсмена важный старт жизни — Олимпийские игры. Действительно, очень долго к ним готовишься, не могу сказать, что в детстве у меня не было такой задачи.

За Олимпийскими играми в 2014 году я не так сильно следила, так как, можно сказать, работала над собой в этот момент, не обращала внимания на Олимпиаду, чемпионаты мира.

Потом я переехала в Москву, поняла, что у меня есть хорошие шансы, чтобы проявить себя, тогда начала задумываться об Олимпийских играх.