Юниор из группы Тутберидзе стал победителем чемпионата России

По итогам двух программ Федотов получил 269,04 балла (87,78 балла за короткую программу + 181,26 балла за произвольную программу). Второе место занял Лев Лазарев (259,28; 79,03+180,25), третьим стал Иван Рамзенков (234,03; 76,93+157,10).