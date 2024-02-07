Юниор из группы Тутберидзе стал победителем чемпионата России
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Арсений Федотов стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Арсений Федотов стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске.
По итогам двух программ Федотов получил 269,04 балла (87,78 балла за короткую программу + 181,26 балла за произвольную программу). Второе место занял Лев Лазарев (259,28; 79,03+180,25), третьим стал Иван Рамзенков (234,03; 76,93+157,10).
Чемпионат России среди юниоров завершится 8 февраля. Позднее в среду произвольную программу представят девушки.