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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юниор из группы Тутберидзе стал победителем чемпионата России

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Арсений Федотов стал победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске.

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Источник: ФФККР

По итогам двух программ Федотов получил 269,04 балла (87,78 балла за короткую программу + 181,26 балла за произвольную программу). Второе место занял Лев Лазарев (259,28; 79,03+180,25), третьим стал Иван Рамзенков (234,03; 76,93+157,10).

Чемпионат России среди юниоров завершится 8 февраля. Позднее в среду произвольную программу представят девушки.

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