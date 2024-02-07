Загитова о «Битве школ»: «Подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер» | Источник: Sports.Ru

«Показательные выступления на “Битве школ” переносят меня в начало моей карьеры — волнение от первых соревнований и поддержку взрослых я помню как сейчас.

Очень круто, что формат совершенствуется и детские выступления привлекают все больше внимания.

Но опыт получают не только юные фигуристы, я тоже подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер", — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.