Загитова о «Битве школ»: «Подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер»

«Показательные выступления на “Битве школ” переносят меня в начало моей карьеры — волнение от первых соревнований и поддержку взрослых я помню как сейчас.
Очень круто, что формат совершенствуется и детские выступления привлекают все больше внимания.
Но опыт получают не только юные фигуристы, я тоже подмечаю важные организационные моменты, которые буду учитывать в моей казанской школе уже как менеджер", — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?