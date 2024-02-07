Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Сибирь
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Майнц
Унион Б
Хоккей. НХЛ
8.02
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
8.02
Торонто
Даллас
Хоккей. НХЛ
8.02
Чикаго
Миннесота
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Эдмонтон
31
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой

В среду, 7 февраля, спортивным арбитражным судом (CAS) на официальном сайте организации была опубликована мотивировочная часть дела фигуристки Камилы Валиевой.

Наверх
Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой | Источник: Чемпионат.com

Согласно документу, решение суда о дисквалификации спортсменки связано с несогласием комиссии CAS с объяснением фигуристки, согласно которому запрещённое вещество попало в её организм в результате употребления клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

По утверждению комиссии CAS, это объяснение не было подтверждено какими-либо конкретными доказательствами.

Напомним, российская фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Положительная допинг-проба была сдана спортсменкой 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь