Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой | Источник: Чемпионат.com

Согласно документу, решение суда о дисквалификации спортсменки связано с несогласием комиссии CAS с объяснением фигуристки, согласно которому запрещённое вещество попало в её организм в результате употребления клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он измельчал свои лекарства.

По утверждению комиссии CAS, это объяснение не было подтверждено какими-либо конкретными доказательствами.