Ученики Тутберидзе сделали победный дубль в Саранске. Но сама Этери на первенство страны не приехала | Источник: Спорт-Экспресс

В Саранске продолжается первенство России по фигурному катанию среди юниоров. В среду свои произвольные программы показали юноши и девушки. Победили Арсений Федотов и Маргарита Базылюк. Получается, что вновь два титула из четырех забирает команда «Хрустального».

Только вот на этот раз Этери Тутберидзе до Саранска не доехала, хотя ранее подобные старты практически не пропускала. Причин для изменения отношения к первенству России несколько, но главные — это международная изоляция и новый возрастной ценз. Ведь при всем восхищении Базылюк шансы на то, что она сохранит свой прыжковый набор до взрослых стартов, минимальны.

Первенство России среди юниоров. Саранск

Юниорки. Итог

1. Маргарита Базылюк — 245,19

2. Алиса Двоеглазова — 231,33

3. Лидия Плескачева — 211,83

Юноши. Итоговое положение

1. Арсений Федотов — 269,04

2. Лев Лазарев — 259,28

3. Иван Рамзенков — 234,03.

Базылюк и Двоеглазова стали заложницами новых правил

Давно забытое чувство — юниорки, которые удивляют мир. Александра Трусова с Анной Щербаковой настолько подняли в свое время планку, что превзойти те чувства, которые дарили их детские прокаты, не под силу было ни Камиле Валиевой, ни Софье Акатьевой, ни Аделии Петросян. Текущий сезон и вовсе выглядит как некий шаг назад, ведь ультра-си у девушек вновь стали редкой изюминкой. Даже у юниоров в прошлом году выиграла Алина Горбачева, которую при всех плюсах техническим гением назвать тяжело. Но турнир в Саранске вернул прежние ощущения. На четверные заходили уже в первой же разминке, тем более что результаты после короткой программы были настолько плотные, что на медаль претендовала даже Алена Принева, занимавшая 16-е место. Успешный четверной лутц — и разрыва в 10 баллов от тройки нет. Увы, не вышло, но сама ситуация, когда старшие квады делает третий по счету участник, не может не радовать.

О прокатах лидеров — Маргариты Базылюк и Алисы Двоеглазовой без эмоций говорить в принципе невозможно. 170 баллов за произвольную и 245 в сумме за два проката. Допустии бы Базылюк до взрослого чемпионата, она бы уже сейчас спокойно выиграла, поскольку разница в балл с небольшим по сравнению с прокатами Петросян в Челябинске легко перекрывается за счет разницы в наборе контента между юниорами и взрослыми. Однако 12-летней фигуристке еще долго придется ждать своего звездного часа, ведь теперь даже на внутреннем российском уровне допускать будут с 16 лет. На международной арене и вовсе нужно быть 17-летней, причем родиться нужно до 1 июля. Эта поправка мешает, к примеру, Двоеглазовой, которая появилась на свет в ноябре. «Хотелось бы выступать уже по взрослым, но решать не мне. Правила есть правила», — сетовала в беседе с журналистами после проката Алиса.

Как повлияет новый возрастной ценз

Раньше система подготовки юных фигуристок работала, по тонкому комментарию Этери Тутберидзе, как конвейер. Начинать готовить ультра-си в 12−13, выводить на пик в 14−15 и за два сезона по взрослым успеть выиграть максимально все что можно. Счастливый билет вытягивали те, кто подходил в 15 к Олимпиаде, Алина Загитова не даст соврать. Но что теперь? «Пока что я маленькая прыгаю. Вырасту… Надеюсь тоже буду прыгать», — первое, что сказала журналистам Базылюк после своей победы. Явно не такие слова ждешь от чемпионки? Однако девочка прекрасно понимает, что такое пубертат и как тяжело пройти через него без потерь в техническом наборе. Примеров пока единицы, так что системе «Хрустального» явно придется меняться. Причем это касается не только женского одиночного и мужского.