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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о нейтральном статусе: «Если это не противоречит ничему и у тебя есть желание выступать, то лучше ехать, даже если под нейтральным флагом»

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам выступить на Играх-2024 в Париже — в нейтральном статусе и при соблюдении строгих критериев.

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Туктамышева о нейтральном статусе: «Если это не противоречит ничему и у тебя есть желание выступать, то лучше ехать, даже если под нейтральным флагом» | Источник: Sports.Ru

"Эту новость нужно прорабатывать, потому что непонятно, какие еще условия выдвинут для допуска россиян на Олимпиаду. Есть же еще отборочные [соревнования], а говорилось только об участии в Олимпийских играх непосредственно.

Поэтому еще не до конца понятно, допустят или нет, и каким образом все это будет происходить. Все равно не было четкой новости о том, что «все, мы можем ехать на Олимпиаду выступать и соревноваться». Поэтому я не могу тут точно сказать.

Но если такое произойдет, и можно будет поехать и от нашей страны на Олимпийские игры, то в целом я всегда за то, чтобы выступать. Лучше выступить, чем не выступить. Если это не противоречит ничему и у тебя есть желание выступать или не выступать, то, конечно, лучше ехать, даже если под нейтральным флагом.

Согласилась бы я? Если бы это не противоречило ничему, то да«, — сказала чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Туктамышева в интервью на YouTube-канале “Дисциплина”.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады — с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр.

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