Туктамышева о нейтральном статусе: «Если это не противоречит ничему и у тебя есть желание выступать, то лучше ехать, даже если под нейтральным флагом»

"Эту новость нужно прорабатывать, потому что непонятно, какие еще условия выдвинут для допуска россиян на Олимпиаду. Есть же еще отборочные [соревнования], а говорилось только об участии в Олимпийских играх непосредственно.
Поэтому еще не до конца понятно, допустят или нет, и каким образом все это будет происходить. Все равно не было четкой новости о том, что «все, мы можем ехать на Олимпиаду выступать и соревноваться». Поэтому я не могу тут точно сказать.
Но если такое произойдет, и можно будет поехать и от нашей страны на Олимпийские игры, то в целом я всегда за то, чтобы выступать. Лучше выступить, чем не выступить. Если это не противоречит ничему и у тебя есть желание выступать или не выступать, то, конечно, лучше ехать, даже если под нейтральным флагом.
Согласилась бы я? Если бы это не противоречило ничему, то да«, — сказала чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Туктамышева в интервью на YouTube-канале “Дисциплина”.
Наших спортсменов допустили до Олимпиады — с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр.