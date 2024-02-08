Туктамышева — на вопрос о выборе между браком и карьерой: «Карьера, 100%. Меня забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж»
— Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Или [спрашивают] «когда дети?».
— Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж. Или [спрашивают] «когда дети?».
Это никак меня не обижает и не задевает. То есть спокойно к таким комментариям отношусь.
— Есть девчонки, которые очень хотят замуж, семью, есть те, кто больше уходят в карьеру. У тебя какие в данном периоде времени ощущения?
— Карьера, 100 процентов, — сказала чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Туктамышева в интервью ютуб-каналу «Дисциплина».