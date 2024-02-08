Как Валиева в прайм-статусе: у Тутберидзе новая 12-летняя звезда

Новой чемпионкой России среди юниоров стала Маргарита Базылюк. РИА Новости Спорт рассказывает, что особенного в фигуристке из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, которой прочат славу на взрослом уровне.

Маргарите 12 лет. Она очень смущается, выходя к журналистам через маленький коридорчик саранской «Огарев-Арены», отделяющий лёд от микст-зоны. Всего несколько метров хватает этой хладнокровной добытчице золота для превращения в робкого ягнёнка, отчаянно старающегося выглядеть хоть чуточку взрослее. Она отвечает коротко и выдаёт, как по команде, стоп-фразу «главное чистый прокат, а не медаль», как будто хоть один человек в мире в это поверит.

Или даже если поверит, то только от того, что вопроса такого перед ней, похоже, не стояло изначально — взять золотую медаль. Она была у неё в кармане задолго до выхода на лед.

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На катке Маргарита впечатывала ультра-си за ультра-си, как будто это какая-то детская игра. Перед ней каталась 15-летняя Алиса Двоеглазова — тоже, как и Рита, дебютантка первенства, но по современным возрастным меркам уже почётный ветеран. Каталась, стоит сказать, очень классно и, как бы смешно это ни прозвучало, зрело. Плюсом сделала роскошный четверной лутц и почти выехала тулуп — не максимальный набор для Алисы, но после относительно свежей травмы колена практически боевой.

Она получила 231,33 балла, и в какой-то момент показалось, что этого может хватить. Ну не может же 12-летний ребёнок получить больше? А кто вообще получал столько в её возрасте?

Никто. Она делает тройной аксель, два четверных тулупа, четверной сальхов. Четыре ультра-си — набор праймовой Камилы Валиевой на Олимпиаде, когда все звезды сложились, а прыжки накатались за долгие годы тренировок. Главный талант поколения, а то и всего современного фигурного катания, целую карьеру шёл к тому, чего 12-летняя Рита достигла уже в самом начале пути.

Но куда больше впечатляет не это. Прыжки мы видели, только ими одними уже не удивить. А вот тем, что после всей ударной прыжковой мощи Маргарита собралась на практически безупречные вращения, удивляться стоит. Нет, возможно, Базылюк ещё не на уровне Валиевой в этом плане, но максимально возможный четвёртый уровень на всех трех элементах — великолепная центровка, чёткие позиции.

За все свое великолепие она набрала 245,19 балла, из которых чуть больше 170 — только за произвольную. И парадокс в том, что судьям, похоже, приходится её сдерживать. Она будто бы слишком хороша для своего времени, и если начать ставить ей так же щедро, как у нас обычно ставят признанным лидерам сборной… Сколько же она тогда будет набирать?

Этот вопрос застывает в голове, пока Маргарита, практически не запыхавшись после убийственной произвольной, идёт в Kiss&Cry слушать оценки. Затем — когда она принимает подарки от болельщиков и раздаёт автографы. Потом она следует в микст-зону — говорить что-то про важность чистой работы для прокатов или как-то так, а ты все думаешь — ну как же она это делает? И, знаете, страшно становится. От того, сколько же силы и нераскрытого потенциала в этом ребенке. Такое ощущение, будто бы столько, сколько ещё ни в ком не было.

И все же — как она это делает? Похоже, ответ на эту большую загадку маленькая девочка Рита давать не спешит. Что ж, тем интереснее будет наблюдать и работать дальше.