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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Александра Трусова выступит с показательным номером на 5-м этапе «Битвы школ» 11 февраля

Изначально на этом этапе планировалось показательное выступление Алины Загитовой.

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Александра Трусова выступит с показательным номером на 5-м этапе «Битвы школ» 11 февраля | Источник: Sports.Ru

«В это воскресенье хедлайнером станет “Русская ракета” Александра Трусова — призер Олимпийских игр, а также чемпионатов мира, России и Европы!

А показательное выступление Алины Загитовой переносится на один из следующих этапов Кубка московского спорта по фигурному катанию. Следите за новостями.

Увидимся 11 февраля в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Вход свободный!" — сообщается в официальном телеграм-канале департамента спорта Москвы.

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