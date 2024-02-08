Александра Трусова выступит с показательным номером на 5-м этапе «Битвы школ» 11 февраля
Изначально на этом этапе планировалось показательное выступление Алины Загитовой.
Изначально на этом этапе планировалось показательное выступление Алины Загитовой.
«В это воскресенье хедлайнером станет “Русская ракета” Александра Трусова — призер Олимпийских игр, а также чемпионатов мира, России и Европы!
А показательное выступление Алины Загитовой переносится на один из следующих этапов Кубка московского спорта по фигурному катанию. Следите за новостями.
Увидимся 11 февраля в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Вход свободный!" — сообщается в официальном телеграм-канале департамента спорта Москвы.