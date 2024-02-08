Александра Трусова выступит с показательным номером на 5-м этапе «Битвы школ» 11 февраля | Источник:

«В это воскресенье хедлайнером станет “Русская ракета” Александра Трусова — призер Олимпийских игр, а также чемпионатов мира, России и Европы!

А показательное выступление Алины Загитовой переносится на один из следующих этапов Кубка московского спорта по фигурному катанию. Следите за новостями.