Тутберидзе дебютировала в жестком реалити-шоу о похудении. Все началось с откровенного вранья

Источник: Кадр из трансляции

Пока весь мир обсуждает справедливость наказания Камилы Валиевой в свете четырехлетней дисквалификации по решению CAS, в истории Этери Тутберидзе начался новый виток карьеры. Заслуженный тренер России дебютировала в роли ведущей шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница». Рассказываем, как прошел первый выпуск нового реалити-шоу.

Участницы проекта — 13 девушек с избыточным весом. У каждой из них есть определенные психологические проблемы, включающие в себя боль из-за недостаточного общения с родителями, болезнь или осуждение окружающих. Так у девушек появилась мотивация подать заявку в шоу — изменить свою жизнь и трансформироваться в лучшую версия себя. Победительнице, кроме нового тела, достанется еще и главный приз в размере 1 млн рублей.

Первое испытание началось еще до встречи с Тутберидзе. Какое-то время до будущего пристанища участниц везли на автобусе со шведским столом из «плохих» вкусностей. Последние 10 км им пришлось преодолеть пешком. На выполнение задания отводилось три часа, после чего ворота должны были закрыться, а кто-то из девочек — отправиться домой. Дело осложнялось тем, что они были связаны между собой, то есть бросить кого-то не представлялось возможным.

Источник: Кадр из трансляции

Разумеется, без проблем не обошлось. Некоторым стало плохо от избыточного веса, девушки падали из-за потери равновесия на скользкой грязи, поэтому скорость преодоления расстояния заметно снизилось. По сути, это было своего рода игрой на сплочение коллектива. Примерно на середине пути участницам предложили выбрать одну девушку, которую довезут до финальной точки на машине при условии правильного обращения с шикарным тортом. Участницы выбрасывают десерт, а «счастливицей» становится Алена, самая полная из них — очевидно, ей идти сложнее всех. Она первая знакомится с Этери Георгиевной.

«Я такая: ну все, красотка стоит. Сейчас, наверное, будут расспрашивать меня, как я докатилась до такой жизни. В тот момент я была в таком шоке, что не понимала, кто передо мной стоит», — рассказывает девушка.

Саму Тутберидзе позиционируют не только как ведущую, но и как мотиватора, «директора базы похудения». Для более профессиональной помощи в проект позвали тренера, психолога и диетолога. И вот тут возникает первая нестыковка.

«Она воспитала рекордное количество олимпийских чемпионов. За ее методами работы наблюдает весь мир, ее критикуют и превозносят», — вещает голос за кадром.

А вопрос, собственно, вот в чем. Это точно описание заслуг Этери Георгиевны? При всем уважении к Тутберидзе, на мировой арене она относительно молодой специалист. На ее счету три олимпийские чемпионки — Анна Щербакова, Алина Загитова и Юлия Липницкая. Да, на момент съемок в этот список можно было добавить Камилу Валиеву, и то с оговорками, но теперь уже точно нет.

В любом случае, у Татьяны Тарасовой в тренерской карьере семь побед на Играх, у Тамары Москвиной — четыре. Зачем так откровенно лгать зрителям?

«Я точно знаю, как добиваться целей, которые кажутся нереальными. Дисциплина определяет результат», — говорит Этери.

Несмотря на всю приверженность строгости и дисциплине, в первом эпизоде Тутберидзе представлена максимально лояльной. Девушки превысили временной лимит, но широким жестом тренер отменила потенциальное наказание, оставив всех участниц в проекте.

Источник: Кадр из трансляции

Еще один ключевой момент выпуска — испытание на футбольном поле. Участницам было предложено преодолеть полосу препятствий из блоков различной высоты, а затем подняться через несколько рядов кресел. При этом одну девушку до задания не допустили из-за повреждения ноги.

«Элнара, я знаю, что провели медицинское обследование. Врачи рекомендовали семь дней не давать нагрузку на твою ногу. И мы не можем рисковать твоим здоровьем, поэтому сегодня ты участвуешь как зритель. Ты можешь поддерживать девочек как морально, так и физически. Здоровье прежде всего», — объясняет Тутберидзе.

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Важнейший психологический момент каждой недели — контрольное взвешивание под строгим взглядом ведущей. Отвес считается в процентах, что логично, учитывая разброс от 102 до 242 кг. Из двух «худших» по прогрессу девушек наставники должны выбрать того, кто выбывает из шоу. Лучшей же достанется бонус из магазина желаний, чтобы облегчить пребывание на проекте. В качестве дополнительной мотивации организаторы ведут учет общего веса участниц — на момент начала «Больших девочек» сумма составила 1884 кг.

Источник: Кадр из трансляции

Параллельно с оцениванием прогресса девушек Тутберидзе начинает задавать вопросы про коллектив, адаптацию и мотивацию. Ну и, собственно, понемногу критикует.

«Кому ты посвящаешь первые сброшенные 3 кг?».

«Как думаешь, ты могла сделать большее? Почему не делала? Болит нога? Работай руками», — обращается ведущая к травмированной Элнаре, которая показала неважный результат.

Символом шоу стал огромный холодильник, закрытый тринадцатью замками — по числу девушек. При уходе из проекта участницы должны были забирать один из замков с собой, чтобы помнить о пройденном пути и продолжать менять жизнь. После небольшой дискуссии Этери Георгиевна выдает еще один жест доброй воли: на этой неделе никто не покидает шоу.

Источник: Кадр из трансляции

«Вы стали легче на 44 кг», — резюмирует Тутберидзе общий прогресс команды.

Разумеется, первые выпуски «Больших девочек» по большей части раскрывают душевные переживания участниц, которые и привели их в начальную точку. Поэтому в первом выпуске экранное время Этери Георгиевны совсем уж минимизировано, но, возможно, в дальнейшем ее участие в жизни «больших девочек» будет раскрываться сильнее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_FHVMedB_bI" title="Большие девочки. 1 выпуск // Премьера" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Тутберидзе представляют добрым полицейским, на начальном этапе она скорее играет роль феи-крестной. У большой публики такой сценарий не вызывает никакого диссонанса — в отличие от поклонников фигурного катания. Борьба за здоровье вместо физических нагрузок кардинально расходится с ее тренерской философией в фигурном катании. В какие-то моменты Этери Георгиевну все-таки прорывало на ехидные ухмылки, не скрытые даже монтажом. Интересно, что будет со сценарием проекта, когда речь дойдет до реальных препятствий на пути к заветному похудению.