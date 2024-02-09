Екатерина Ципухина: «Не все идеально, но я работаю над стабильностью в четверных. Без них сейчас тяжело конкурировать на юниорских стартах» | Источник: Sports.Ru

— Сейчас совсем маленькие девочки уже прыгают четверные. Ты начала немного позже, в этом нет проблемы?

— Да, все верно. Но это никак не мешает, главное — начать. Не все идеально, но я работаю над стабильностью в четверных элементах.

— Нет целей по изучению других четверных прыжков?

— Целей много, будем смотреть по тройным. Если что-то будет получаться очень хорошо, постараемся исполнить на четыре оборота.

— В прыжках многие равняются на Малинина.

— Илья — феномен в фигурном катании. Не совсем понимаю, как он это делает. Четверной аксель до него никто не делал. Только восхищение!

— Когда ты впервые заходила на прыжки в четыре оборота, не было страха?

— Падать с таких элементов непросто, были неудачные моменты. Страх тоже был, но когда начинаешь учить, он исчезает. Без четверных сейчас тяжело конкурировать на юниорских стартах.

— Кто из российских фигуристок тебе симпатичен?