Екатерина Ципухина: «Не все идеально, но я работаю над стабильностью в четверных. Без них сейчас тяжело конкурировать на юниорских стартах»

— Сейчас совсем маленькие девочки уже прыгают четверные. Ты начала немного позже, в этом нет проблемы?
— Да, все верно. Но это никак не мешает, главное — начать. Не все идеально, но я работаю над стабильностью в четверных элементах.
— Нет целей по изучению других четверных прыжков?
— Целей много, будем смотреть по тройным. Если что-то будет получаться очень хорошо, постараемся исполнить на четыре оборота.
— В прыжках многие равняются на Малинина.
— Илья — феномен в фигурном катании. Не совсем понимаю, как он это делает. Четверной аксель до него никто не делал. Только восхищение!
— Когда ты впервые заходила на прыжки в четыре оборота, не было страха?
— Падать с таких элементов непросто, были неудачные моменты. Страх тоже был, но когда начинаешь учить, он исчезает. Без четверных сейчас тяжело конкурировать на юниорских стартах.
— Кто из российских фигуристок тебе симпатичен?
— Всегда болела за Алину Загитову, в ней нравится абсолютно все — вращения, катание, прыжки. Очень статная, ровная фигуристка. Нравится Аня Щербакова, ее характер, а в прыжках — Александра Трусова. Всех наших российских девочек люблю и слежу за ними, — ответила Ципухина.