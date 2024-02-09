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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ISU объяснили, почему не перераспределяли очки командного турнира ОИ-2022

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Перераспределение очков в командном турнире по фигурному катанию, прошедшем на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, может негативно сказаться на рейтинге сборных, говорится в заявлении на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

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В ISU объяснили, почему не перераспределяли очки командного турнира ОИ-2022 | Источник: Спорт РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. На следующий день ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро — японцам. Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что подаст апелляцию в CAS на решение ISU.

«В любой подобной экстраординарной ситуации перераспределение очков может негативно повлиять на рейтинг сборных, отрицательно сказавшись на командах, которые не имеют никакого отношения к рассматриваемому инциденту. Поэтому мы должны соблюдать правила и следовать принципам. В свете этого дела мы в дальнейшем будем уточнять правила и принципы, чтобы обеспечить более эффективное рассмотрение подобных случаев в будущем», — отмечается в релизе.

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