В ISU объяснили, почему не перераспределяли очки командного турнира ОИ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты на соревнованиях с 25 декабря 2021 года. На следующий день ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро — японцам. Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что подаст апелляцию в CAS на решение ISU.