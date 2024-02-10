Косторная перенесет операцию на плече
Российская фигуристка Алена Косторная перенесет операцию на плече.
Российская фигуристка Алена Косторная перенесет операцию на плече.
Как сообщил тренер спортсменки Сергей Росляков, у Косторной долгое время болело плечо, причем от нагрузок боли постоянно усиливались. «Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими», — рассказал RT тренер Росляков.
В начале 2023-го Косторная из одиночного катания перешла в парное катание, она выступает в дуэте с Георгием Куницей.