Косторная перенесет операцию на плече

Как сообщил тренер спортсменки Сергей Росляков, у Косторной долгое время болело плечо, причем от нагрузок боли постоянно усиливались. «Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими», — рассказал RT тренер Росляков.