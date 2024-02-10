Рамзенков о кумирах: «Из российских фигуристов мне очень нравятся Гуменник и Семененко. А из мировых — Малинин»
Ранее Рамзенков завоевал бронзу на первенстве России среди юниоров в Саранске.
Ранее Рамзенков завоевал бронзу на первенстве России среди юниоров в Саранске.
— В детстве у тебя был кумир из фигуристов?
— Тогда я не особо следил за фигурным катанием, но сейчас я смотрю. Из российских мне очень нравятся Петя Гуменник и Женя Семененко. А из мировых — Илья Малинин. Петя мне нравится своим катанием, он очень красиво катается, ему очень подходит музыка. И его четверные, лутц прям шикарный.
— Общался с ними когда-нибудь?
— На соревнованиях мы с ними не пересекались и не разговаривали, но в будущем я бы хотел с ними поговорить.
— На Кубке Первого канала ты был в команде Лизы Туктамышевой. Пообщались?
— Она меня очень хорошо поддержала, так как там я не очень здорово выступил. Тоже сказала, что у меня есть талант и, если буду работать, то у меня все получится, — сказал Рамзенков.