Рамзенков о кумирах: «Из российских фигуристов мне очень нравятся Гуменник и Семененко. А из мировых — Малинин» | Источник: Sports.Ru

— В детстве у тебя был кумир из фигуристов?

— Тогда я не особо следил за фигурным катанием, но сейчас я смотрю. Из российских мне очень нравятся Петя Гуменник и Женя Семененко. А из мировых — Илья Малинин. Петя мне нравится своим катанием, он очень красиво катается, ему очень подходит музыка. И его четверные, лутц прям шикарный.

— Общался с ними когда-нибудь?

— На соревнованиях мы с ними не пересекались и не разговаривали, но в будущем я бы хотел с ними поговорить.

— На Кубке Первого канала ты был в команде Лизы Туктамышевой. Пообщались?