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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова выступит на «СКА-Арене» перед матчем СКА и «Сочи». Также состоится концерт группы A"Studio

11 февраля СКА и «Сочи» проведут матч Фонбет чемпионата КХЛ, который станет первым для питерцев на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысяч зрителей.

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Загитова выступит на «СКА-Арене» перед матчем СКА и «Сочи». Также состоится концерт группы A"Studio | Источник: Sports.Ru

Ранее сообщалось, что все билеты на игру проданы.

«Помимо концерта группы A"Studio, наш стартовый матч на “СКА-Арене” откроет выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой!», — говорится в сообщении СКА.

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