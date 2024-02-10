Загитова выступит на «СКА-Арене» перед матчем СКА и «Сочи». Также состоится концерт группы A"Studio
11 февраля СКА и «Сочи» проведут матч Фонбет чемпионата КХЛ, который станет первым для питерцев на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысяч зрителей.
11 февраля СКА и «Сочи» проведут матч Фонбет чемпионата КХЛ, который станет первым для питерцев на «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что все билеты на игру проданы.
«Помимо концерта группы A"Studio, наш стартовый матч на “СКА-Арене” откроет выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой!», — говорится в сообщении СКА.