«Очень предвкушаю свои эмоции и жду вас на “СКА-Арене”. Загитова выступит с новой программой в Петербурге
11 февраля олимпийская чемпионка по фигурному катанию выйдет на лед перед матчем СКА и «Сочи» на чемпионате КХЛ.
"Я уже закончила свой мастер-класс на ГУМ-катке и приехала в аэропорт для того, чтобы отправиться в Санкт-Петербург, где буду выступать на самой большой в мире арене.
Очень предвкушаю свои эмоции и жду вас на «СКА-Арене», — сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
«Новую программу ждали? P. S. Сегодня ?», — написала она в следующем посте.