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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Очень предвкушаю свои эмоции и жду вас на “СКА-Арене”. Загитова выступит с новой программой в Петербурге

11 февраля олимпийская чемпионка по фигурному катанию выйдет на лед перед матчем СКА и «Сочи» на чемпионате КХЛ.
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Алина Загитова: «Очень предвкушаю свои эмоции и жду вас на “СКА-Арене” | Источник: Sports.Ru

"Я уже закончила свой мастер-класс на ГУМ-катке и приехала в аэропорт для того, чтобы отправиться в Санкт-Петербург, где буду выступать на самой большой в мире арене.

Очень предвкушаю свои эмоции и жду вас на «СКА-Арене», — сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

«Новую программу ждали? P. S. Сегодня ?», — написала она в следующем посте.

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