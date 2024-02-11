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16Лучшие фото Алины Загитовой
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова выступила на «СКА-Арене»: в черном топе, под A"Studio, порвала блокнот в финале номера

Сегодня СКА проводит первый матч на новой арене — против «Сочи» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
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Перед началом встречи на льду «СКА-Арены» выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Она исполнила программу под трек A"Studio «Еще люблю».

Загитова выступила в черном топе, а в финале номера порвала блокнот.

Как устроена «СКА-Арена» — самый вместительный хоккейный стадион мира за 60 миллиардов.

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