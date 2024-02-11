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18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о выступлении перед хоккейным матчем: «Организаторы сказали, что нужно под другую музыку кататься. Минуту я просто импровизировала»

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила под трек A"Studio «Еще люблю» на «СКА-Арене» перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи».

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Загитова о выступлении перед хоккейным матчем: «Организаторы сказали, что нужно под другую музыку кататься. Минуту я просто импровизировала» | Источник: Sports.Ru

"Друзья, у меня для вас некий инсайдик по поводу моего выступления в Санкт-Петербурге. Садитесь поудобнее, интересная история — сто процентов вам зайдет.

В общем, я прилетаю в Санкт-Петербург с готовой программой, думая, что я ее буду катать. И тут мне организаторы говорят: слушайте, у нас такая проблема, что нужно под другую музыку кататься. А вы представляете, что это для фигуриста — под другую музыку кататься?

Чтобы вы понимали, у меня была лирическая программа. И вообще с другим костюмом, костюм у меня был готов. И тут рок. У меня нет одежды подходящей, и в итоге я в спортивках сегодня каталась.

Я в панике иду на тренировку, за 40 минут переделываю программу. Изначально была музыка три минуты, а здесь четыре. И минуту я просто импровизировала", — сказала Загитова.

Загитова выступила на «СКА-Арене»: в черном топе, под A"Studio, порвала блокнот в финале номера.

«Очень предвкушаю свои эмоции и жду вас на “СКА-Арене”. Загитова выступит с новой программой в Петербурге.

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