Алина Загитова: «Хоккей у меня в сердце с детства. Смотрю его, даже когда не хочется — дома папа включает его, так что это неизбежно» | Источник: Sports.Ru

— Следите ли вы за хоккеем? Сколько его в жизни?

— Конечно. У меня хоккей в сердце с детства, потому что у меня папа тренер, в прошлом профессиональный хоккеист. Хоккей я постоянно смотрю, даже когда не хочется после сложных тренировок и съемок — я прихожу домой, а папа сидит возле телевизора и смотрит хоккей, так что это неизбежно.

— У тебя нет желания попробовать [сыграть в хоккей]?