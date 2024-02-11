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19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Хоккей у меня в сердце с детства. Смотрю его, даже когда не хочется — дома папа включает его, так что это неизбежно»

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию выступила перед началом первого матча на «СКА-Арене».

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Алина Загитова: «Хоккей у меня в сердце с детства. Смотрю его, даже когда не хочется — дома папа включает его, так что это неизбежно» | Источник: Sports.Ru

— Следите ли вы за хоккеем? Сколько его в жизни?

— Конечно. У меня хоккей в сердце с детства, потому что у меня папа тренер, в прошлом профессиональный хоккеист. Хоккей я постоянно смотрю, даже когда не хочется после сложных тренировок и съемок — я прихожу домой, а папа сидит возле телевизора и смотрит хоккей, так что это неизбежно.

— У тебя нет желания попробовать [сыграть в хоккей]?

— А я умею. Конечно, сложно было — первая тренировка с папой, я навернулась на коленку. У меня был огромный шишак, синяк, но мне понравилось. Мне нравится этот кураж, азарт, — сказала Загитова.

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