Загитова о том, будет она тренером или управленцем в своей школе: «Хочу совмещать, мне надо все и сразу»
— Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, очень волнительно.
— Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, очень волнительно.
Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой все у нас будет супер, замечательно, и мы будем новых чемпионов в свет выводить.
— Ты там как тренер вовлечена или как управленец?
— Я хочу совмещать, мне надо все и сразу. Я люблю контролировать.
— Надо в казанской школе фигурного катания небольшой кусочек льда выделить для подготовки хоккеистов.
— Я думаю, что хоккеистов на моей арене не будет изначально. Это территория фигурного катания будет. Но, может, подумаем, — сказала Загитова.
«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?