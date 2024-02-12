Загитова о том, будет она тренером или управленцем в своей школе: «Хочу совмещать, мне надо все и сразу» | Источник: Sports.Ru

Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой все у нас будет супер, замечательно, и мы будем новых чемпионов в свет выводить.

— Ты там как тренер вовлечена или как управленец?

— Я хочу совмещать, мне надо все и сразу. Я люблю контролировать.

— Надо в казанской школе фигурного катания небольшой кусочек льда выделить для подготовки хоккеистов.

— Я думаю, что хоккеистов на моей арене не будет изначально. Это территория фигурного катания будет. Но, может, подумаем, — сказала Загитова.