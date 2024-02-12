Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Спартак
Футбол. Зарубежный
11.02
Барселона
Гранада
33
Футбол. Зарубежный
11.02
Ницца
Монако
23
Футбол. Зарубежный
11.02
Милан
Наполи
10
Хоккей. НХЛ
11.02
Вашингтон
Ванкувер
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль
Сент-Луис
27
Футбол. Зарубежный
11.02
Севилья
Атлетико
10
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
09:42 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова о том, будет она тренером или управленцем в своей школе: «Хочу совмещать, мне надо все и сразу»

— Для меня это масштабный проект и совершенно новый опыт. Поэтому, конечно же, очень волнительно.

Наверх
Загитова о том, будет она тренером или управленцем в своей школе: «Хочу совмещать, мне надо все и сразу» | Источник: Sports.Ru

Я очень рада, что государство Татарстан меня очень поддерживает, поэтому я надеюсь, что с такой поддержкой все у нас будет супер, замечательно, и мы будем новых чемпионов в свет выводить.

— Ты там как тренер вовлечена или как управленец?

— Я хочу совмещать, мне надо все и сразу. Я люблю контролировать.

— Надо в казанской школе фигурного катания небольшой кусочек льда выделить для подготовки хоккеистов.

— Я думаю, что хоккеистов на моей арене не будет изначально. Это территория фигурного катания будет. Но, может, подумаем, — сказала Загитова.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь