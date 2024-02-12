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22:27 (мск), источник: Sports.Ru

Двоеглазова, Лазарев, Федотов, Базылюк и Хромых выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля

Также на лед выйдут Лев Лазарев, Григорий Федоров и Михаил Полянский.

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Двоеглазова, Лазарев, Федотов, Базылюк и Хромых выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля | Источник: Sports.Ru

Ранее сообщалось, что участниками шоу станут Алексей Ягудин, Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александр Энберт, Артур Даниелян, Арсений Федотов, Маргариты Базылюк, Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.

Шоу пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве.

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