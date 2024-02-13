Медведева рассказала о своем попугае-матерщиннике

«У моего попугая лапки красивее, чем у меня сейчас! Как он там? Мой попугай — он молодец. Он матерится. Ходит вокруг зеркала, смотрит на себя и говорит: “*****” (блин). Идет дальше», — сказала Медведева во влоге Анастасии Скопцовой на ютуб-канале Sport24 «Фигурка».