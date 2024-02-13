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08:45 (мск), источник: Sport24

Медведева рассказала о своем попугае-матерщиннике

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о поведении своего попугая.

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После выступления в ледовом шоу на открытом воздухе Медведева пожаловалась на замерзшие пальцы рук.

«У моего попугая лапки красивее, чем у меня сейчас! Как он там? Мой попугай — он молодец. Он матерится. Ходит вокруг зеркала, смотрит на себя и говорит: “*****” (блин). Идет дальше», — сказала Медведева во влоге Анастасии Скопцовой на ютуб-канале Sport24 «Фигурка».

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