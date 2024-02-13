Фигурное катание обогнало лыжи и биатлон по проданным билетам на Спартакиаде

Фигурное катание обогнало лыжи и биатлон по проданным билетам на Спартакиаде

На соревнования Спартакиады по фигурному катанию продано 70 процентов билетов — более 12 из 15 тысяч, поступивших в продажу, сообщили «СЭ» в оргкомитете турнира.