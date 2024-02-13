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10:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фигурное катание обогнало лыжи и биатлон по проданным билетам на Спартакиаде

На соревнования Спартакиады по фигурному катанию продано 70 процентов билетов — более 12 из 15 тысяч, поступивших в продажу, сообщили «СЭ» в оргкомитете турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Часть была раздана детям и ветеранам. Стоимость большинства билетов — около 1000 рублей.

Таким образом, фигурное катание — самый популярный по количеству проданных билетов вид спорта среди 16 представленных на Спартакиаде. Соревнования пройдут в Магнитогорске 16—18 февраля на «Арене Металлург», вмещающей 7500 зрителей.

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