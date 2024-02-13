Почему снялся Плющенко: главная тайна Олимпиады в Сочи

У Плющенко нашелся конкурент

В правилах олимпийского «командника» фигуристов остается немало пробелов. Вплоть до неясности, какую из сборных ставить выше при определенном раскладе равенства баллов. Перед Играми в Сочи же на первый план же вышел порядок замен в составе команды.

То, что между короткими и произвольными программами можно поменять фигуристов в двух дисциплинах, — это понятно.

То, что в командном турнире принимают участие только те спортсмены, которые отобрались на Олимпиаду в личных соревнованиях, — тоже.

Но в правилах значился еще один пункт: если на Игры от страны, участвующей в командном турнире, в каком-либо виде заявлен только один фигурист/пара, в случае наличия медицинских показаний перед личным турниром можно его заменить на спортсмена вне квоты.

У нас же, как известно, в те годы мужское одиночное катание хромало на обе ноги. Достойной смены Евгению Плющенко после его триумфа на Играх 2006 года так и не появилось. Артем Бородулин, Сергей Воронов, Константин Меньшов, Артур Гачинский — эти фигуристы в те или иные моменты подавали надежды, но в итоге их в глобальном плане не оправдывали. И приходилось Плющенко снова и снова возвращаться к выступлениям: сначала к Ванкуверу-2010, где он стал серебряным призером, уступив какие-то крохи американцу Эвану Лайсачеку, а потом и к Сочи-2014.

И многим казалось, что конкуренцию Евгению в борьбе за единственную путевку на домашние Игры никто из растерявших все остальные российские квоты в предыдущие годы не составит. Однако с этим мнением не были согласны Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и тренерский штаб Максима Ковтуна — фигуриста, перешедшего во взрослое фигурное катание буквально за полгода до начала сезона-2013/14.

После победы в Финале юниорского Гран-при в декабре 2012 года в Ковтуне ФФККР увидела не то чтобы альтернативу Плющенко — но как минимум реального дублера на случай, если прошедшему через массу травм Евгению не удастся подготовиться к сочинским Играм. И начали «гонять» Максима по взрослым турнирам, чтобы дать ему успеть окрепнуть к олимпийскому сезону.

Порой это происходило в обход спортивного принципа при отборе в состав сборной на главные старты. Многие наверняка помнят скандал под названием «Даешь Костю на Европу»: взявшего бронзовую медаль чемпионата России сезона-2012/13 Меньшова отцепили от первенства Европы в пользу Ковтуна, ставшего на национальном отборе пятым. Фигуристы тогда устроили массовый флешмоб в соцсетях в знак протеста против этой несправедливости, ситуация дошла до министра спорта России тех времен, Виталия Мутко, который в итоге, после того как Ковтун провалился на чемпионате мира и оставил сборную с одной путевкой на Олимпиаду, публично заявил, что ФФККР допустила стратегическую ошибку.

Но так или иначе Елене Буяновой и Татьяне Тарасовой — а именно они тогда работали, главным образом, с молодым фигуристом — удалось достичь своей цели. К началу олимпийского сезона Ковтун подошел вполне конкурентоспособным как минимум на российском и европейском уровне спортсменом. Он вместе с тренерами поставил перед собой амбициозную цель: исполнять в программах пять четверных прыжков — два в короткой, три в произвольной. Это сейчас у нас с десяток фигуристов, которым такое под силу, — а тогда, кроме Ковтуна, никто на подобное количество квадов не замахивался. Даже Плющенко.

А представить ситуацию, при которой олимпийский чемпион проигрывает отбор на сочинские Игры молодому конкуренту, было трудно. Плющенко — глыба российского спорта, цель выступить на четвертой Олимпиаде он озвучил заранее. Евгения не будет в Сочи — да как так? «Ты только подумай, — говорил мне тогда один из опытных деятелей фигурного катания. — Вот спросит Сам Знаешь Кто у помощников во время Олимпиады: когда там у нас Плющенко выступает? Что они ему ответят — простите, но у нас тут вместо него Ковтун?».

Писеев отчаянно ругался

Это, конечно, шутка — но в каждой шутке, как говорится… И чтобы минимизировать риски, ФФККР приняла к сезону-2013/14 особый регламент в части отбора единственного участника Олимпиады в мужском одиночном катании. Его предполагалось определить решением экспертного совета с учетом не только одного лишь результата чемпионата России или просто уровня спортивного мастерства, а целого ряда факторов. В частности, психологической устойчивости и опыта выступлений на крупнейших международных турнирах. То есть это был явный намек на то, что Плющенко перспектива остаться без четвертой Олимпиады не грозит — лишь бы здоровье не подвело.

А оно у 31-летнего спортсмена уже, конечно, было не как у юниора. Многострадальная спина в полную силу проводить предолимпийский сезон прославленному чемпиону не давала, и он в итоге впервые вышел соревноваться только на чемпионате России. После короткой программы казалось, что сенсации не будет — Плющенко опережал Ковтуна примерно на пять баллов. Однако в произвольной Максим наконец-то поймал те раскованность и кураж, которых ему не всегда хватало на предыдущих стартах сезона, и одержал уверенную победу, привезя по сумме двух программ Плющенко те же пять баллов.

Впрочем, расстроенным после поражения Евгений не выглядел. И в микст-зоне выдал спич, который во время Олимпиады аукнется как ему, так и всей сборной России. «Я планирую выступить в командном турнире, а в личном уступлю дорогу молодому спортсмену», — заявил Плющенко, после чего уже через 10 минут прочитавший эти слова генеральный директор ФФККР Валентин Писеев отчаянно ругался в курилке у сочинского «Айсберга», пытаясь вместе с собравшимися вокруг него журналистами понять, как спасти ситуацию.

Но спасти ее было уже крайне трудно. Дело в том, что Плющенко раскрыл план, который у федерации возник, по всей вероятности, уже по ходу сезона — когда стало ясно, что на выступление и в командном, и в личном турнире Олимпиады Евгения не хватит. Плющенко едет на «командник», после чего из-за травмы — которых у него в спящем режиме много — передает олимпийскую аккредитацию Ковтуну.

О такой стратегии говорить публично за полтора месяца до Олимпиады, конечно, не следовало — ведь всем, в том числе и конкурентам, стало понятно, что сборная России травму Плющенко планирует. Но проблема в том, что в регламенте не было четко прописано: должна ли это быть свежая травма, полученная во время командного турнира Игр, либо, например, обострение существующей. На чемпионате Европы 2014 года в Будапеште за несколько недель до Олимпиады журналисты ринулись за разъяснением к тогдашнему президенту ISU Оттавио Чинкванте. Но и он однозначного толкования регламенту не дал.

Тем временем на том же европейском первенстве окончательно отпал вопрос об участнике Игр-2014 года от России. Ковтун не смог справиться с психологическим давлением, допустив ряд ошибок в произвольной программе и оставшись позади двух других российских участников — Сергея Воронова и Константина Меньшова.

А олимпийский чемпион, в Будапешт не поехав, исполнил прокат перед экспертным советом дома — и его оказалось достаточно, чтобы ФФККР объявила: основной участник Олимпиады от России — Плющенко, запасные — Ковтун и Воронов.

Участником Олимпиады мог стать и Воронов

Командный турнир продемонстрировал: решение выставить опытнейшего бойца оказалось верным. Плющенко на льду «Айсберга» кайфовал от первой и до последней секунды своих выступлений, и пусть технически они были небезупречными, олимпийский чемпион сделал главное, что от него требовалось: выдал два убедительных проката и набрал практически максимум баллов, вселив уверенность и в остальных российских фигуристов.

Ну и, как вишенка на торте, в короткой программе «Чана дернул» — так сам Евгений охарактеризовал тот факт, что он опередил действующего чемпиона мира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BeMoig-AJzk" title="Evgeny Plyushchenko Wows His Home Crowd - Figure Skating Team Event | Sochi 2014 Winter Olympics" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в произвольной программе командного турнира стало ясно: силы у Плющенко действительно на исходе. Он упростил вторую половину того проката, а по его окончании сообщил — у него обострилась травма. То есть, по сути, подготовил почву для замены, которую так долго обсуждали все месяцы перед Олимпиадой.

Заявку на личный олимпийский турнир федерации необходимо было подавать на следующее утро после завершения турнира командного. Даже журналистам от нетерпения, какая же фамилия в ней окажется, спалось в ту ночь плоховато — что уж говорить о главных действующих лицах. По итогу в поданных в ISU списках оказалась все та же фамилия Плющенко.

Что происходило в ту ночь, участники событий вспоминать не любят. В прессу проскальзывали разные версии. Самая странная — авторства самого Плющенко: то, что Ковтуна все-таки собрались вызывать ему на замену, но в решающий момент его не смогли найти.

Я за эти годы поговорил не для печати с разными свидетелями той ночи. Могу сказать главное, что для себя уяснил: все стороны вели себя не слишком благородно, и в сложившейся коллизии речь вполне могла пойти и об участии Воронова на личном турнире.

Однако, как мне кажется, решающим фактором непоследовавшей замены все-таки стала боязнь нашей стороны оказаться перед лицом протеста конкурентов — прежде всего, боровшихся с нами за золото канадцев. Слишком уж предсказуемой — вкупе с теми самыми заявлениями Плющенко после чемпионата России — была бы история с травмой.

Конечно, не факт, что ISU бы апелляцию удовлетворил, но из-за все того же криво написанного регламента «командника» дело вполне могло дойти до Спортивного арбитражного суда. Подвергать заслуженное и красивое командное золото такому риску явно никому не хотелось.

Молния Х

Ну, а о том, что происходило дальше, многие спорят до сих пор — насколько срежиссированным было снятие Плющенко с личного турнира перед началом короткой программы. Я не вылезал в те дни с тренировок с участием уже двукратного олимпийского чемпиона и пришел к выводу, что Евгений все-таки пытался сделать все, что мог. Да, было ясно, что шансы на третье олимпийское золото у Плющенко призрачные. Но при благоприятном стечении обстоятельств даже без максимального технического набора он мог взять медаль. Зачем же ему было без боя отказываться от второй награды Сочи?

Но за день до старта личного турнира на одном из прокатов на тренировочном катке Плющенко очень неприятно упал. И с того момента прыжки исполнять вообще не мог. Утром на тренировке в день короткой программы личного турнира Евгений минут 15 покатался по кругу и ушел — и в этот момент лично мне стало ясно: по всей вероятности, он не выступит.

И вот наступил вечер. Плющенко должен был открывать вторую группу участников короткой программы. На разминку Евгений вышел — и я внимательно следил за тем, что он будет делать. Чемпион попытался зайти на один прыжок, второй — но после третьего схватился руками за спину и понуро поехал к тренеру Алексею Мишину. За пару метров до борта Плющенко скрестил руки буквой Х — и это означало его снятие. Затем фигурист отправился к рефери сообщить ему об решении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H19-7T_tgNU" title="Плющенко снялся ( участвовать не будет ) момент получения травмы с олимпиады сочи 2014" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примерно через полчаса Плющенко добрался в смешанную зону. Его объяснения были логичны, сообщение об очередной предстоящей операции напрашивающимся. Разве что смутили слова Евгения о планах выступить в весенних шоу — это не очень согласовывалось с тяжестью ситуации с его здоровьем, да и вообще с этической ее стороной. Были потом и заявления о намерении выступить на пятой Олимпиаде — чего, как известно, не произошло.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H19-7T_tgNU" title="Плющенко снялся ( участвовать не будет ) момент получения травмы с олимпиады сочи 2014" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но как бы то ни было, выдающийся фигурист стал двукратным олимпийским чемпионом и внес неоценимый вклад в победу всей команды. За что Евгению от всей России — благодарность, уважение и почет.

Автор: Андрей Симоненко