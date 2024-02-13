Русские фигуристы вернули золото Олимпиады на родину: костюм из торгового центра, мировой рекорд и поцелуи

Олимпийские игры-2010 стали настоящим кошмаром для сборной России. Впервые за десятки лет наши фигуристы оказались за пределами тройки в парном катании — традиционно сильнейшем виде страны. К Играм-2014 пришлось кардинально менять подготовку, чтобы вернуть лидирующие позиции к домашней Олимпиаде.

Дуэт Татьяны Волосожар и Максима Транькова образовался практически сразу после завершения сезона 2009/10. Траньков ушел от Марии Мухортовой, а партнер Волосожар Станислав Морозов принял решение завершить спортивную карьеру. Новоиспеченный союз выбрал в качестве наставника Нину Мозер — на тот момент не известного широкой публике специалиста.

Поскольку Татьяна ранее выступала за Украину, фигуристам пришлось выждать годовой карантин. К новому олимпийскому сезону Волосожар/Траньков уверенно вошли в мировой топ, за их плечами было два серебра чемпионата мира и победа в 2013-м — важнейшая заявка в преддверии Игр. Успехи пары привели в команду Мозер еще один сильный дуэт: Ксения Столбова/Федор Климов покинули группу Великовых и перебрались в Москву.

К началу Игр Волосожар и Траньков держали все мировые рекорды. Причем короткая программа у них раз за разом выходила практически эталонно — неудивительно, что в командном зачете Татьяна и Максим с легкостью принесли России максимальные 10 баллов.

Ксении и Федору досталась произвольная. За исключением помарки на каскаде, спортсмены достойно выступили во второй день турнира и добавили в копилку страны еще одну десятку.

Через день после золотого финала командника парам пришлось бороться заново — на этот раз в рамках личного турнира.

Выбор «Маскарада» поначалу многим казался рискованным шагом, обычно вальс берут только танцоры из-за специфического ритма. Во время контрольных прокатов федерация критиковала программу — у специалистов было много замечаний. В итоге постановку отстояли, а на первом же старте Волосожар и Траньков обновили мировой рекорд. К Олимпиаде вальс отшлифовали хореографически, добавилась легкость в катании и отточенность элементов.

Перед стартом Игр изменили только финал, в котором Татьяна отдавала браслет Максиму — представители ISU предупредили, что за снятие части костюма может быть штраф. Россияне лидировали с результатом 84,17 балла, в очередной раз обновив мировое достижение.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4fIWeGPEmkg" title="World Record Pair Volosozhar & Trankov - Stunning Short Program at Sochi 2014!" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почти на 5 баллов от них отстали Алена Савченко и Робин Шолковы, принципиальные соперники. В Ванкувере они остались с бронзой, поэтому явно горели желанием подняться выше. Для Олимпиады немцы выбрали «Розовую пантеру», которая была воспринята неоднозначно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ICja1txMWmE" title="2014 OG Savchenko & Szolkowy SP Slo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тройку замкнули как раз Столбова и Климов. Из-за проблем с плечом партнера пара не могла выполнять подкрут на высокий уровень, плюс им поставили пониже компоненты в силу отсутствия крупных успехов на мировой арене.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dJdpTggpRhU" title="2014 OG Stolbova & Klimov SP Slo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В произвольной первыми вышли Ксения и Федор. Из своего выступления россияне выжали максимум возможного. Под гул трибун Столбова и Климов впечатывали в сочинский лед каждый элемент. Чего стоит только высоченный выброс-сальхов на последних секундах программы. «Семейка Аддамс» — одна из ярчайших постановок пары. партнерша даже визуально схожа с Мортишей. 143,47 балла — этого уже хватало для медали. Вопрос был лишь в том, какого достоинства.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NU-KfPZOUsk" title="Ksenia Stolbova & Fedor Klimov Win Silver With Free Program | Sochi 2014 Winter Olympics" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зрители «Айсберга» долго не могли успокоиться. Да и не нужно было — сразу после Федора и Ксении бороться за победу поехали Волосожар и Траньков. Саундтрек из мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» — давняя мечта Максима, в его голове образы сложились еще задолго до начала работы над программой.

А вот с костюмом вышло интересно. Обычно спортсмены с нуля отшивают образы у портных по эскизам. Траньков решил вопрос максимально нестандартным способом. Белую рубашку и желтые штаны фигурист нашел в обычном магазине одежды, а швея лишь адаптировала вещи для льда. Волосожар по ходу сезона выступала в белом платье, но к Олимпиаде сшила желтое — предыдущим костюм напоминал ей об ошибках на чемпионате Европы.

«Я не мог выйти в белой длинной рубахе с разрезами, мне надо было кататься, прыгать. Предложил отдать дань времени, когда вышел мюзикл и сделать хипповые костюмы, вернуть людям эти ощущения свободы, любви, прощения и протеста против войны. Признаюсь: мой костюм стоил примерно 75 долларов, один из самых дешевых, наверное, за всю историю моих выступлений. Мы с Таней ездили по моллам, покупая одежду себе, родственникам и друзьям и тут я увидел в одном из стоков футболки Armani очень большого размера. Чуть ли не XXXL. При этом отличного качества и из хорошей ткани.



Я решил взять их и показать Лене, нашему костюмеру, вдруг она сможет скроить из этого робу. Лена сказала, что ткань подойдет. Из одной футболки сделала рукава, обрезала криво подол и ворот, поддула краской, чтобы сделать как бы грязными некоторые места — все-таки наш герой ходит по пустыне. Нужно делать брюки. Стали искать среди тканей, которые используются в фигурном катании и которые хорошо тянутся. Одни сшила — они прозрачные, сделали второй слой — елозят. Штанов нет…



Нашли уже после американского сбора. Мы опять поехали в Италию и там решили доехать до Вероны — отдохнуть. Я зашел в Zara и вдруг увидел штаны. То, что надо! Желтые, хипповые, узкие и при этом тянутся, Лена где-то расшила швы, что-то с ними сделала, должна была еще состарить, чтобы они не были столь яркими, но это было уже в последний момент перед началом сезона. На голову я надевал Танину плетенку», — рассказывал позже Траньков.

Прокат Волосожар/Транькова оказался похуже с точки зрения чистоты. Выезд с одного из выбросов получился с касанием рукой льда, а на втором выбросе Татьяна «чиркнула» свободной ногой. Сказывалось напряжение. После финальной позы обоих пробило на слезы, Максим на эмоциях начал целовать сочинский лед. 152,69 балла — с учетом запаса в короткой, это железная победа.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l30Ua6KTEfM" title="Tatiana Volosozhar & Maxim Trankov Win Gold - Full Free Program | Sochi 2014 Winter Olympics" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Немцы с таким давлением не справились. С двумя падениями в произвольной они едва вообще не вылетели из тройки призеров, спасло преимущество над китайцами после короткой программы. А Волосожар/Траньков вошли в историю двукратными победителями Олимпиады.