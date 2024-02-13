Медведева и Усачева снялись в фильме «Лед 3» | Источник: Sports.Ru

"Мне позвонила Елена Масленникова с предложением в августе, я очень удивилась, потому что это что-то новое, такого никогда не было, обрадовалась, безусловно. Я поехала, меня посмотрели, отсняли и утвердили.

Я дублирую главную героиню, насколько я знаю, будет момент, когда я сыграю саму себя. Я снималась месяца два-три, это не постоянно длилось, в какие-то определенные даты. Сложно было, когда смена подходила к концу, и ты уже никакой, а нужно сделать много дублей", — сказала Усачева.

«У меня сложностей в этом не возникло, я была только рада. Если меня поправляли, то я сразу исправляла все, думаю, что получилось. Съемки проходили неделю. На съемках исполняла четверной тулуп и программу исполняла. Для меня все было привычно — лед и закулисье, где разминка», — добавила Жилина.