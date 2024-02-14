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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова посетит «Игры Будущего» в Казани

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной турниру.

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Алина Загитова посетит «Игры Будущего» в Казани | Источник: Sports.Ru

Ранее в СМИ появилась информация, что почетной гостьей «Игр Будущего» может стать Камила Валиева.

«Насчет Камилы Валиевой сказать не могу, Алина Загитова приедет. Часть людей приедет на церемонию открытия, об этом я пока не могу говорить, потому что это сегодня находится под грифом “секретно”.

Очень необычная будет церемония, как открытия, так и закрытия", — сказал Леонов.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Соревнования начнутся 21 февраля.

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