Алина Загитова посетит «Игры Будущего» в Казани
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной турниру.
Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции, посвященной турниру.
Ранее в СМИ появилась информация, что почетной гостьей «Игр Будущего» может стать Камила Валиева.
«Насчет Камилы Валиевой сказать не могу, Алина Загитова приедет. Часть людей приедет на церемонию открытия, об этом я пока не могу говорить, потому что это сегодня находится под грифом “секретно”.
Очень необычная будет церемония, как открытия, так и закрытия", — сказал Леонов.
«Игры будущего» — международный мультиспортивный фиджитал-турнир, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Соревнования начнутся 21 февраля.