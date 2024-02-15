Трусова заменит Валиеву в шоу Тутберидзе

МАГНИТОГОРСК, 14 фев — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова должна заменить Камилу Валиеву в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Стороны уже достигли предварительной договорённости о сотрудничестве. При этом коллаборация с Тутберидзе, по словам собеседников агентства, не должна встретить сопротивления со стороны Евгения Плющенко, в шоу которого Трусова регулярно участвует.

«Александра — одна из немногих в нашем фигурном катании, кому удаётся сохранять хорошие отношения и с Тутберидзе, и с Плющенко, — сказал один из собеседников агентства. — Ни одна из сторон не против её коллабораций с другой».